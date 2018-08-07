MAGAZİN

Talat Bulut, Yasak Elma'nın yeni sezonunda oynayacak mı?

MAGAZİN HABERLERİ  | 07.08.2018 13:33 | Son Güncelleme

Yasak Elma setinde çalışan kostüm sorumlusunu taciz ettiği gerekçesiyle açılan soruşturmada takipsizlik kararının verilmesinin ardından dizisinin yapımcısı Fatih Aksoy, "Talat Bulut'la devam ediyoruz" açıklamasını yaptı.

Talat Bulut, Yasak Elma'nın yeni sezonunda oynayacak mı?

Yasak Elma dizisinin başrol oyuncusu Talat Bulut'un set çalışanlarından birini taciz ettiği iddialarının ardından ayrılık haberleri gündeme gelmişti. Yeni sezon tarihinin yaklaşmasıyla birlikte Talat Bulut'un akıbetine yönelik sorgulamalar çoğalmıştı.

Soru işaretlerine yanıt dizinin yapımcısından geldi. Yapımcı, soruşturmanın neticelenmesinin ardından yeni sezonda Talat Bulut'la çalışmaya devam edeceklerini duyurdu.

Tacizle suçlanan Talat Bulut hakkında karar verildiTacizle suçlanan Talat Bulut hakkında karar verildi

"TALAT BULUT'LA DEVAM EDECEĞİZ"

Med Yapım'dan uzun süre resmi olarak bir açıklama yapılmamış ancak ünlü oyuncunun yerine Serhan Yavaş'ın düşünüldüğü şeklindeki kulis dedikodularına yer verilmişti. Yeni sezon tarihine kısa bir süre kala dizinin yapımcısı Fatih Aksoy'dan açıklama geldi.

Aksoy, "Yasak Elma dizisinde Talat Bulut ile çalışmaya devam edeceğiz" açıklamasında bulundu.

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen taciz soruşturmasında yeterince delil bulunamadığı için 'takipsizlik' kararı verildi.

PARTNERABD endişeli, sayıları her geçen gün artıyorABD endişeli, sayıları her geçen gün artıyor
Kim Kardashian bebeğinin adını değiştirdiKim Kardashian bebeğinin adını değiştirdi
Ebru Gündeş eşinin izlerini yavaş yavaş siliyor!Ebru Gündeş eşinin izlerini yavaş yavaş siliyor!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Talat Bulut talat bulut taciz yasak elma yasak elma taciz

En Çok Okunan Haberler

ABD, İran yaptırımlarına resmen başladı!

ABD, İran yaptırımlarına resmen başladı!

Abdullah Gül'le ilgili Ankara'yı sarsacak savcılık ifadesi!

Abdullah Gül'le ilgili Ankara'yı sarsacak savcılık ifadesi!

'Eve erkek alıyor' sözünü duyunca çılgına döndü!

'Eve erkek alıyor' sözünü duyunca çılgına döndü!

Bakan Albayrak'tan vatandaşa çağrı: Mutlaka yararlanın

Bakan Albayrak'tan vatandaşa çağrı: Mutlaka yararlanın

Kadıköy Taksim dolmuşunda skandal olay

Kadıköy Taksim dolmuşunda skandal olay

Tam 1.8 kilo! Midesinden çıkanı görenler gözlerine inanamadı

Tam 1.8 kilo! Midesinden çıkanı görenler gözlerine inanamadı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kerimcan Durmaz rap performansıyla olay oldu

Kerimcan Durmaz rap performansıyla olay oldu

İntizar'dan Mustafa Ceceli'ye gönderme: İnsan olamadınız

İntizar'dan Mustafa Ceceli'ye gönderme: İnsan olamadınız

Kim Kardashian bebeğinin adını değiştirdi

Kim Kardashian bebeğinin adını değiştirdi

Ebru Gündeş eşinin izlerini yavaş yavaş siliyor!

Ebru Gündeş eşinin izlerini yavaş yavaş siliyor!

Talat Bulut cephesinden karar sonrası ilk açıklama!

Talat Bulut cephesinden karar sonrası ilk açıklama!

Erkan Kolçak Köstendil ve Cansu Tosun'un evlilik tarihi belli oldu

Erkan Kolçak Köstendil ve Cansu Tosun'un evlilik tarihi belli oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.