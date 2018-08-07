Talat Bulut, Yasak Elma'nın yeni sezonunda oynayacak mı?

Yasak Elma dizisinin başrol oyuncusu Talat Bulut'un set çalışanlarından birini taciz ettiği iddialarının ardından ayrılık haberleri gündeme gelmişti. Yeni sezon tarihinin yaklaşmasıyla birlikte Talat Bulut'un akıbetine yönelik sorgulamalar çoğalmıştı.

Soru işaretlerine yanıt dizinin yapımcısından geldi. Yapımcı, soruşturmanın neticelenmesinin ardından yeni sezonda Talat Bulut'la çalışmaya devam edeceklerini duyurdu.

"TALAT BULUT'LA DEVAM EDECEĞİZ"

Med Yapım'dan uzun süre resmi olarak bir açıklama yapılmamış ancak ünlü oyuncunun yerine Serhan Yavaş'ın düşünüldüğü şeklindeki kulis dedikodularına yer verilmişti. Yeni sezon tarihine kısa bir süre kala dizinin yapımcısı Fatih Aksoy'dan açıklama geldi.

Aksoy, "Yasak Elma dizisinde Talat Bulut ile çalışmaya devam edeceğiz" açıklamasında bulundu.

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen taciz soruşturmasında yeterince delil bulunamadığı için 'takipsizlik' kararı verildi.

