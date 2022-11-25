Talih eş anlamlısı nedir? Talih kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Türkçe, farklı dillerden pek çok sözcüğü de içinde barındıran bir dildir. Bazı sözcüklerin kökenleri Farsça, Fransızca, Arapça gibi dillere dayanır. Talih sözcüğü de dilimize Arapçadan geçmiş olan bir kelimedir. Arapça yükselen yıldız, şans anlamına gelen "ṭāliʿ" kelimesinden türemiştir. Talihin eş anlamlısı olan kelimeler de talihle aynı anlamı taşıyan, okunuş ve yazılış biçiminden farklı olan sözcüklerdir. Talih kelime anlamı olarak şansı ifade eder.

Talih kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük listesi

Dilimizde bazı kelimelerin bir eş anlamlısı bulunurken bazı kelimelerin ise birden fazla eş anlamlısı vardır. Talih kelimesi de birden fazla eş anlamlısı olan sözcükler arasında yer alır. Şans anlamına da gelen talih sözcüğünün eş anlamlı sözcükleri cümle içinde birbirleri yerine kullanılabilirler. Talih kelimesinin eş anlamı olan kelimeler:

Baht

Çarkıfelek

Devlet

Devran

Felek

Kader

Kısmet

Nasip

Şans

Sur

Uğur

Yıldız

Bu sözcükler kısmet kelimesi ile aynı anlamı taşırlar. Cümle içinde birbirleri yerine kullanıldıklarında anlam akışında herhangi bir değişikliğe sebep olmazlar. Eş anlamlı kelimelerin daha iyi bir şekilde kavranması için örnek cümlelerden yararlanılabilir. Örnek cümleler kelimelerin kullanım şekillerini açık bir şekilde görmeye yarar.

Talihin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Eş anlamlı kelimeler cümlede kullanılacakları yere göre seçilebilir. Böylelikle anlamlı cümleler kurulabilir. Talih eş anlamlısı kelimelerle örnek cümleler: