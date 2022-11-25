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Talih eş anlamlısı nedir? Talih kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

25.11.2022 14:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Talih sözcüğünün birçok eş anlamlısı vardır. Eş anlamlı sözcükler birbirleri ile aynı anlamları taşırlar. Şans anlamı bulunan talih sözcüğü genellikle olumlu anlamlarda kullanılır. Birçok farklı yerde talih kelimesini kullanmak mümkündür. Talih yerine eş anlamlıları kullanılarak farklı cümleler de kurulabilir. Birden fazla eş anlamlısı olan talih kelimesinin eş anlamlıları, talih kadar sık kullanılan kelimelerdir. Talihle aynı anlamları karşılayan eş anlamlı kelimeler nelerdir?

Talih eş anlamlısı nedir? Talih kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Türkçe, farklı dillerden pek çok sözcüğü de içinde barındıran bir dildir. Bazı sözcüklerin kökenleri Farsça, Fransızca, Arapça gibi dillere dayanır. Talih sözcüğü de dilimize Arapçadan geçmiş olan bir kelimedir. Arapça yükselen yıldız, şans anlamına gelen "ṭāliʿ" kelimesinden türemiştir. Talihin eş anlamlısı olan kelimeler de talihle aynı anlamı taşıyan, okunuş ve yazılış biçiminden farklı olan sözcüklerdir. Talih kelime anlamı olarak şansı ifade eder.

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Talih kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük listesi

Dilimizde bazı kelimelerin bir eş anlamlısı bulunurken bazı kelimelerin ise birden fazla eş anlamlısı vardır. Talih kelimesi de birden fazla eş anlamlısı olan sözcükler arasında yer alır. Şans anlamına da gelen talih sözcüğünün eş anlamlı sözcükleri cümle içinde birbirleri yerine kullanılabilirler. Talih kelimesinin eş anlamı olan kelimeler:

  • Baht
  • Çarkıfelek
  • Devlet
  • Devran
  • Felek
  • Kader
  • Kısmet
  • Nasip
  • Şans
  • Sur
  • Uğur
  • Yıldız

Bu sözcükler kısmet kelimesi ile aynı anlamı taşırlar. Cümle içinde birbirleri yerine kullanıldıklarında anlam akışında herhangi bir değişikliğe sebep olmazlar. Eş anlamlı kelimelerin daha iyi bir şekilde kavranması için örnek cümlelerden yararlanılabilir. Örnek cümleler kelimelerin kullanım şekillerini açık bir şekilde görmeye yarar.

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Talihin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Eş anlamlı kelimeler cümlede kullanılacakları yere göre seçilebilir. Böylelikle anlamlı cümleler kurulabilir. Talih eş anlamlısı kelimelerle örnek cümleler:

  • Son günlerde felek yüzüme gülmeye başladı.
  • Kara bahtım kör talihim diye diye dolaşıyor ortalıkta.
  • Herkese kısmet olmaz böyle güzel bir iş.
  • Her zaman yıldızımız gülecek, mutlu olacağız diye bir kural yok.
  • Belki şans yüzüne güler, kazanan sen olursun.
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