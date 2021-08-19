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  4. 11 çocuğu olan Veronica Merritt, çocuklarını ayırt etmek için kullandığı yöntemi sosyal medyadan paylaştı

11 çocuğu olan Veronica Merritt, çocuklarını ayırt etmek için kullandığı yöntemi sosyal medyadan paylaştı

19.08.2021 15:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Veronica Merritt'in 11 çocuğu var. Onları ayırt edebilmek için isimlerini değil renkleri kullanıyor. Merritt, bu yöntemi seçmesinin nedenini ise sosyal medya hesabından eğlenceli bir şekilde açıkladı.

11 çocuğu olan Veronica Merritt, çocuklarını ayırt etmek için kullandığı yöntemi sosyal medyadan paylaştı

New York’ta yaşayan Veronica Merritt isimli kadının, 11 çocuğu ve eşiyle sürdürdüğü hayat sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekiyor. 36 yaşındaki Merritt ve eşi çocuklarına Victoria, Andrew, Adam, Mara, Dash, Darla, Marvelous, Martalya, Amelia, Delilah ve Donovan adlarını verdiler. Çocuklarının yaşları ise 1'den başlıyor ve sırayla ikişer yıl aralıklarla 21’e kadar ulaşıyor. Tüm aile 2020 yılında 20 bin dolara satın aldıkları dokuz odalı bir evde yaşıyorlar.

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HERKESİN KENDİ RENGİ VAR

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Özel hayatını sık sık sosyal medya hesaplarından paylaşan Merritt çocuklarının karıştırmamak için hepsinin bir rengi olduğunu söyledi. Bu renk kodlama sisteminin çocukların kıyafetlerinden odalarına kadar her şeyde hakim olduğunu ifade etti. Power Rangers ve Ninja Turtles çizgi filmlerini izleyerek büyüdüğünden bahseden Merritt, “Karakterler he zaman renk kodludur. Bu durum hayatımızı kolaylaştırıyor” dedi.

Meritt’in bu açıklamasını bazı takipçileri mantıklı bulurken, bazıları ise çocukların özgürlüğünü kısıtladığını söyleyerek eleştirdi.

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sosyal medya Instagram
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