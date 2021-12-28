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  4. Tam 132 yıl öncesine ait! Perre Antik Kenti’nde bronz askeri diplomalar bulundu

Tam 132 yıl öncesine ait! Perre Antik Kenti’nde bronz askeri diplomalar bulundu

28.12.2021 17:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adıyaman’daki Perre Antik Kenti'nde yürütülen kazı çalışmalarında, 1898 yıl öncesine ait bronz askeri diploma bulundu.

Kommagene Krallığı'nın 5 büyük kentinden birisi olan ve Roma döneminde de önemini koruyan Perre Antik Kenti'nde yapılan kazı çalışmalarında bir askere ait diploma bulundu. Bronz diplomanın milattan sonra 123 yılında verildiği belirlendi.

Bronz levha şeklindeki diplomanın yapılan çevirisinde; Suriye'de 20 yıl askerlik yapan Calcilius Antiquus isimli kişiye Roma vatandaşlığı ve evlenme hakkının verildiğinin belirlendiğini anlatan Adıyaman Müze Müdürü Mehmet Alkan,"Perre Antik Kenti’nde yaptığımız kazıları tamamlama aşamasında bronz bir tabelaya ulaştık. Yaptığımız çeviride bronz tabelanın askeri diploma olduğunu anladık. Latince yazılı olan bronz levhanın çevirisinde Calcilius Antiquus isimli kişinin Suriye eyaletinde 20 yıl askerlik yaptığını ve bundan dolayı kendisine Roma vatandaşlığının ve aynı anda evlenme hakkının verilmesinin anlatıldığı diploma olduğunu gördük. Bu diplomanın Milattan sonra 123 yılında, yani İmparator Hadrian zamanında verildiğini gördük" dedi.

100 BİN ADET BASILMIŞ

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Diplomadan 100 bin basıldığı bilgisinin bulunduğunu Alkan, "Bu diplomaların yaklaşık dünyada 100 bin adet basıldığı söylenmektedir. Fakat büyük bir kısmının fırınlarda eritildiği ile ilgili bilgilerin olduğu öğrenmekteyiz. Dünyada şu ana kadar 800 adet bulunduğu ve 650'nin üzerinde çalışıldığı biliniyor. Bunların sonuncusunun burada çıkması heyecan verici bir gelişmedir. Bu diplomanın bulunması ile bu yıl kazımız sonlanmış oldu. Bu çıkan önemli bulgu ile beraber 2022 yılında başlayacağım kazılarda daha büyük sürprizler ile karşılaşacağımızı umuyoruz" diye konuştu.

(DHA)

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Adıyaman
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