Tam 17 metre boyundaki balina kıyıya vurdu! Görenler şaşkınlığını gizleyemedi... “Elektrikli testereyle parçalanmak zorunda kalabilirler”

Birleşik Krallık sularında ender görülen yüzgeçli balina, Kuzey Denizi'nin sığlıklarında mücadele ederken görüldükten sonra Doğu Yorkshire'daki Bridlington Sahili’nde kıyıya vurdu. 17 metre büyüklüğünde ve 30 ton ağırlığındaki kıyıya vuran balina görenleri şaşkına çevirdi. Ölen hayvanın sahilden kaldırılması için çalışmaların başlayacağı belirtildi.

“ALGILANAN BİR SAĞLIK RİSKİ VARSA...”

Yorkshire Konseyi sözcüsü kıyıya vuran balina türünün şu ana kadar bölgede görülen en büyük balina olduğunu ifade etti. Balinanın halka açık alandan kaldırılması için işlemlerin başlatılacağı ifade edildi.

Cetacean Strandings Investigation Program'ın (CSIP) Proje Yöneticisi Rob Deaville , Daily Star'a mevcut kaldırma seçeneklerinden bazılarını anlattı. Deaville yaptığı açıklamasında, “Yunus veya domuzbalığı gibi küçük bir deniz canlısıyla karşı karşıysanız kaldırma işlemi kolay olur. Ancak büyük bir deniz canlısınd abu işlem daha karmaşık hale gelebilir. Gerçek ve algılanan bir sağlık riski durumu söz konusuyla elektrikli testereyle parçalamak zorunda kalabilirler. ” ifadelerini kullandı.