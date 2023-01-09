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Sosyal medyada gündem yaratan görüntüler! Hareket eden örümceği ağzına atıp canlı canlı yedi

09.01.2023 13:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyada paylaşılan bir görüntü kısa sürede kullanıcıların tepkisini çekmeyi başardı. İsmi açıklanmayan Uzakdoğulu bir kadına ait görüntülerde önce ellerinin üzerine örümcekleri yürüten kadın daha sonrasında ise canlı canlı örümcekleri ağzına atarak yedi. Görüntüler sosyal medyada viral oldu.

Sosyal medyada gündem yaratan görüntüler! Hareket eden örümceği ağzına atıp canlı canlı yedi

Sosyal medyada Uzakdoğulu bir kadına ait görüntüler kullanıcıların tepkisiyle karşılandı. Beslenme alışkanlıklarıyla sık sık gündeme gelen Uzakdoğuluların limitlerini zorladığını gösteren paylaşımda kadın canlı örümceği ağzına atarak çiğnedi. O anları gören sosyal medya kullanıcıları eleştiri oklarını yöneltti.

SOSYAL MEDYADAN TEPKİ YAĞDI

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Kadının önce ellerinde yürüttüğü örümceği daha sonrasında hala hareket halindeyken ağzına götürerek çiğnemesi gündem yarattı. Kadının dudaklarının arasından örümcek bacaklarının hareket etmesi kullanıcıların gönderinin yorum bölümünde isyan etmesine neden oldu.

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Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, “Bu kadar da olmaz” yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, “Ben elimde bile tutamazken canlı canlı yedi” yorumunu ekledi. Üçüncü bir sosyal medya kullanıcısı ise, "Her şey yenilmez. Kimse bunu öğretmedi mi?" dedi.

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