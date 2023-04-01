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Sosyal medyadaki müstehcen paylaşımları sayesinde servet kazanıyor! Tüm kamyon şoförü tabularını alt üst etti

01.04.2023 09:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yetişkinlere özel olarak hazırlanan OnlyFans uygulaması üzerinden müstehcen pozlarını paylaşarak servet kazanan Lorelei Finds, sosyal medyadaki popülerliğine rağmen kamyon şoförlüğünü bırakmıyor. Erkeklerin egemen olduğu bir iş kolunda çalışmanın kendisini daha fazla feminenleştirdiğini belirten Finds, sosyal medyadan kamyonunda çekilen seksi pozlarını paylaşmayı ihmal etmiyor.

Sosyal medyadaki müstehcen paylaşımları sayesinde servet kazanıyor! Tüm kamyon şoförü tabularını alt üst etti

Amerika Birleşik Devletleri’nde yaşayan Lorelei Finds isimli bir kadın, 7 buçuk yıldır amyon şoförü olarak çalışıyor. İşini sevdiğini ve “bu erkek işi yapamazsın” diyenlere meydan okumak istediğini dile getiren Finds, sosyal medya hesabından yolculukları sırasında yaşadıklarını paylaşıyor. 42 yaşındaki fenomen isim kendisini, “Ben 42 yaşında, yolda yaptığı çılgınca şeyleri filme alan çılgın bir kamyon sürücüsü kadınım" diyerek tanımlıyor.

KENDİ NAKLİYE ŞİRKETİNİ KURACAK

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Kamyonla gittiği uzun yollarda kadınlığını yeniden keşfettiğini dile getiren Finds, “Tek başınıza olduğunuzda keşfedilecek çok yönünüzün olduğunu görüyorsunuz. Bir kadın olarak kendimle gurur duyuyorum. İnanılmaz bir dönüşüm yaşadım. Kendi dişiliğimi şimdi herkesle paylaşmak istiyorum” dedi.

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OnlyFans’tan kazandığı aylık binlerce dolarla kendisine ait bir nakliye şirketi kurmak istediğini söyleyen Finds, “Artık iyi bir deneyime sahip olduğuma göre, dışarı çıkıp kamyonculuk dünyasında izimi bırakma zamanının geldiğini hissediyorum. Kazandıklarımın çoğunu biriktiriyorum, böylece tam da bunu yapabilirim” diye konuştu.

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sosyal medya kamyon

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