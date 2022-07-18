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  4. Tam 22 çocuk babası! Havaalanında 'Kendin Yap' sperm kitleri dağıtacak

Tam 22 çocuk babası! Havaalanında 'Kendin Yap' sperm kitleri dağıtacak

18.07.2022 09:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Batı Avustralya'dan 37 yaşındaki sperm donörü Adam Hopper, kliniklerden bağımsız olarak kendi başına çalışıyor. 'Kendin Yap' kitleri içinde hamile kalmakta zorlanan kadınlara hiçbir ücret talep etmeden spermlerini bağışlayan Hopper, kitleriyle farklı yerlere seyahat edeceğini ve bağış bekleyen kadınlara yardımcı olacağını duyurdu.

Tam 22 çocuk babası! Havaalanında 'Kendin Yap' sperm kitleri dağıtacak

37 yaşındaki Batı Avustralyalı sperm donörü Adam Hopper, hiçbir ücret talep etmeden gebe kalmak isteyen kadınlara bağışladığı kitleriyle seyahat edeceğini ve farklı destinasyonlarda 'Kendin Yap' kitlerini dağıtmak için kadınlarla bir araya geleceğini duyurdu.

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İNGİLTERE'YE GİDECEK

Kliniklerden bağımsız çalışan ve böylelikle çocuklara gelecekte babalarının kim olduğunu bilmek istediklerinde kolaylık sağlayan Hopper, bağışlar için 10 günlüğüne Brisbane'e gittiğini ve yakında İngiltere'yi de ziyaret etmeyi planladığını açıkladı. 2 çocuğu olan Hopper'ın, sperm bağışlayarak babası olduğu 20 çocuğu daha var.

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İLETİŞİME AÇIK

Geleneksel kliniklerden yardım almakta başarısız olan annelerden yoğun talep gören Adam'dan hizmet alan kadınlar, hem başarılı gebelikleri hem de Adam'ın iletişime açık olması nedeniyle oldukça memnun ve huzurlu hissettiklerini aktardılar. Adam'ın, çocukların kendisinin bir fotoğrafına sahip olabileceğinin ve dilerlerse kendisiyle iletişime geçebileceklerinin güvencesini verdiğini dile getirdiler.

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Adam'ın Facebook sayfası, Sperm Donation Australia'nın 1.500'den fazla üyesi var. Birçok kadın, Adam'ın Brisbane seyahatini ve havaalanında teslim alacakları kitleri bekliyor.

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Anahtar Kelimeler:
İngiltere Avustralya
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