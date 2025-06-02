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Tam 45 metreden aşağıya uçtu! Fenomenin feci ölümü kameraya böyle yansıdı...

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Çiğdem Sevinç

Sırbistanlı 19 yaşındaki sosyal medya fenomeni Tijana Radonjić, daha fazla izlenme uğruna katıldığı parasailing sırasında güvenlik kemerini açınca hayatını kaybetti. Budva’da yaşanan trajik olay, sosyal medyada infial yarattı.

Sırbistanlı 19 yaşındaki Tijana Radonjić, tatile gittiği Karadağ'ın Budva kentinde sosyal medya hesaplarında paylaşmak için aksiyon dolu bir etkinliğe katıldı. Parasailing yapan fenomen iddiaya göre daha çok izlenmek için kameralar kayda alırken güvenlik kemerini açtı.

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FENOMEN OLMA UĞRUNA HAYATINDAN OLDU

Trajik kazanın ardından, olay anına ait görüntülerin sosyal medyada hızla yayıldı. Özellikle TikTok platformunda #TijanaRadonjic etiketi altında paylaşılan videolar milyonlarca kez izlendi. Video ile beraber gençlerde oluşan fenomen olma arzusu ise sosyal medyada infialle beraber büyük yankı uyandırdı.

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Anahtar Kelimeler:
tiktok fenomen
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