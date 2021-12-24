Tam 6.000 yıl öncesine dayanıyor! Dünyanın en eski soyağacı ortaya çıkarıldı

Milyonlarca yıllık insanlık tarihinin geçmişi her daim bilimsel araştırmalara konu oluyor. Uluslararası bir araşatırma ekibi İngiltere’nin Costwolds bölgesinde bulunan Cilalı Taş Devri Mezarlarını inceledi. Neolotik Çağ’a yönelik olarak yapılan araştırmalarda DNA analizi yöntemi kullanıldı. Mezarlığa gömülen 35 kişi üzerinde araştırmalarını yoğunlaştıran ekip, 27’sinin akraba olduğunu ortaya çıkarttı. DNA analizleri aynı adamdan çocukları olan 4 kadının soyundan geldiğini gösterdi. Yapılan incelemelerde bu durumun birden fazla partnerle evlilik ya da boşanmalara dayalı olan tek eşliliğe yönelik bulgulara dayandığını belirlenemedi.

Nature dergisinde yayımlanan çalışmanın yazarları, söz konusunu 35 kişinin milattan önce 3700 ile 3 600 yılları arasında, yani tarımın Britanya'da başlamasından yaklaşık 100 yıl sonra yaşadıklarını söyledi.

TÜRÜNÜN İLK ÖRNEĞİ OLDU

Araştırma, Newcastle Üniversitesi, Bask Ülkesi Üniversitesi, Viyana Üniversitesi ve Harvard Üniversitesi'nden gelen arkeologlar ve genetik bilimcilerin ortaklığında gerçekleştirildi. Tarih öncesi ailelerin yapısına yönelik olarak yapılan araştırma Neolitik zamanlarda akrabalık ve defin uygulamalarını anlamayı sağlayan ilk çalışma olarak türünün yeni keşfi kabul edildi.

ATAERKİL BİR DÜZENE SAHİPLER

Mezarları inceleyen araştırmacılar naaşların İngiltere’nin ilk çiftçilerine ait olduğunu düşündüklerini açıkladı. Hazleton North adıyla bilinen 'L' şeklindeki mezarın, Avrupa'ya sığırların ve tahılın getirilmesinden yaklaşık 100 yıl sonra inşa edildiği düşünülüyor.Bu L şeklinde mezarlarda erkekler genellikle babaları ve erkek kardeşleriyle birlikte gömülmüş durumda bulundu. Ailedeki yetişkin kadınların birlikte çocuk sahibi oldukları erkeklerin mezarlarına ya da başka bir yere yerleştirildiği tahmin edildi.



