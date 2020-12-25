Tam bir besin deposu: Karabuğday ununun faydaları nelerdir?

Karabuğdayın tadının en yakın olduğu tahıl türünün buğday olmasından ve renginin koyu olmasından dolayı bu ismi almıştır. Biz de son dönemlerde market raflarında normal buğdaydan daha sık görmeye başladığımız karabuğdayı biraz daha yakından inceledik. Karabuğday nedir? Karabuğday unu faydalı mıdır? İşte merak edilen soruların cevapları.
Son yılların en popüler tahıllar arasında yer alan karabuğday, bu ününü şüphesiz ki içerdiği besin değerine borçludur. Karabuğday, kuzukulağıgiller ailesinin en çok bilinen üyelerinden biridir. Greçka olarak da anılan karabuğday, ülkemizde kolay kolay yetiştirilememektedir. Bunun sebebi karabuğdayın daha çok kurak iklimleri seviyor ve oralarda yetişiyor oluşudur.
Besin değeri normal buğdaydan kat ve kat fazla olan karabuğday, zengin vitamin ve mineral içeriği sayesinde sizleri de şaşırtacak. İçerisinde bol miktarda B vitamini bulundurması karabuğdayı vazgeçilmez kılar. Vücutta A, D, E, K vitaminleri gibi depo edilemeyen bir vitamin olan B vitamininin eksikliği kısa süre içerisinde fark edilmektedir. Sinir sistemi ve kalp fonksiyonlarında hayati rol oynayan B vitaminini, düzenli olarak karabuğday tüketerek alabilirsiniz. Protein sentezlenmesi için gerekli olan ayrıca enzim ve kasların yapısına katılan magnezyum da karabuğday içerisinde bolca bulunur. Daha sayısal ifadeler ile karabuğdayın besin değerini ifade edecek olursak:
100 gr karabuğdayda; 10 gr lif, 13 gr protein, 450 mg K, 18 mg Ca bulunur.
Çölyak hastaları gluten içermeyen besinler ile beslenmek zorundadır. İçerisinde hiç gluten bulundurmayan karabuğday, çölyak hastalarının bir numaraları besinidir.
Gerek şekil olsun gerekse de tad olsun bakliyattan daha çok ağızda bir kuruyemiş tadı bırakan karabuğdayın aromatik bir tadı vardır. Tadı daha çok bulguru andırmaktadır.
Karabuğday çoğu zaman marketlerde açık halde ya da kapalı paket halinde kuru bakliyat olarak satılır. İri taneli karabuğday ile çok lezzetli karabuğday pilavı ve karabuğday salatası yapabilirsiniz. Marketlerde nadir olarak gördüğümüz karabuğday unu ile buharı üzerinde taptaze karabuğday ekmeği yapılabilmektedir. Az malzeme ile pratik bir şekilde yapabileceğiniz, karabuğday tariflerine gelin birlikte bakalım:
Yapımı oldukça basit olan karabuğday pilavı aynı zamanda olukça lezzetlidir. İşte pilavın tarifi:
-1.5 su bardağı karabuğday
-1 adet orta boy kuru soğan
-1 yemek kaşığı zeytinyağı
-2 yemek kaşığı tereyağı
-1 tatlı kaşığı tuz
-1 tatlı kaşığı kuru nane
-1 tatlı kaşığı kırmızı biber
-2.5 su bardağı sıcak su ya da tavuk-et haşlama suyu
Özellikle diyet yapanların vazgeçilmezi olacak karabuğday salatası yapımı da bir o kadar kolay.
-1 su bardağı karabuğday
-2 yumurta sarısı(haşlanmış)
-1 demek dereotu
-2 orta boy domates
-1 dal yeşil soğan
-2 yemek kaşığı zeytinyağı
-1 çay kaşığı karabiber
-Fesleğen yaprağı(1 yaprak)
-3 su bardağı yoğurt
-1 yumurta
-3 yemek kaşığı un
-5 su bardağı sıcak su ya da tavuk-et haşlama suyu
-10 dakika boyunca haşlanmış 1 su bardağı karabuğday
-1 tatlı kaşığı toz kırmızı biber
-1 yemek kaşığı tereyağı
-1 tatlı kaşığı kuru nane
Tencere içerisinde un yumurta ve yoğurdu iyice çırpın.
Sıcak suyu da üzerine ekleyerek iyice karıştırın.
Ocağı en kısık ayara getirerek karıştırmaya devam edin.
Karışımın üzerine karabuğdayı da ekleyerek kaynatın.
Tuzunu ve yağda kavrulmuş nanesini ekleyerek servis edebilirsiniz. Afiyet olsun.
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