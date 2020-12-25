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Tam bir besin deposu: Karabuğday ununun faydaları nelerdir?

Perihan Gövel Perihan Gövel 25.12.2020 16:55 | Son Güncelleme:
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Tam bir besin deposu: Karabuğday ununun faydaları nelerdir?

Son yıllarda adını sıkça duyduğumuz karabuğday, içerisinde barındırdığı vitamin ve mineral zenginliği sayesinde oldukça fazla tüketilmektedir. Şekil olarak adeta bir üçgen prizmayı andırır. Karabuğday ile yapılan yemekler ise özellikle diyet listelerinin vazgeçilmezi olmuştur.

Karabuğdayın tadının en yakın olduğu tahıl türünün buğday olmasından ve renginin koyu olmasından dolayı bu ismi almıştır. Biz de son dönemlerde market raflarında normal buğdaydan daha sık görmeye başladığımız karabuğdayı biraz daha yakından inceledik. Karabuğday nedir? Karabuğday unu faydalı mıdır? İşte merak edilen soruların cevapları.

Karabuğday nedir?

Son yılların en popüler tahıllar arasında yer alan karabuğday, bu ününü şüphesiz ki içerdiği besin değerine borçludur. Karabuğday, kuzukulağıgiller ailesinin en çok bilinen üyelerinden biridir. Greçka olarak da anılan karabuğday, ülkemizde kolay kolay yetiştirilememektedir. Bunun sebebi karabuğdayın daha çok kurak iklimleri seviyor ve oralarda yetişiyor oluşudur.

Besin değeri normal buğdaydan kat ve kat fazla olan karabuğday, zengin vitamin ve mineral içeriği sayesinde sizleri de şaşırtacak. İçerisinde bol miktarda B vitamini bulundurması karabuğdayı vazgeçilmez kılar. Vücutta A, D, E, K vitaminleri gibi depo edilemeyen bir vitamin olan B vitamininin eksikliği kısa süre içerisinde fark edilmektedir. Sinir sistemi ve kalp fonksiyonlarında hayati rol oynayan B vitaminini, düzenli olarak karabuğday tüketerek alabilirsiniz. Protein sentezlenmesi için gerekli olan ayrıca enzim ve kasların yapısına katılan magnezyum da karabuğday içerisinde bolca bulunur. Daha sayısal ifadeler ile karabuğdayın besin değerini ifade edecek olursak:

100 gr karabuğdayda; 10 gr lif, 13 gr protein, 450 mg K, 18 mg Ca bulunur.

Çölyak hastaları gluten içermeyen besinler ile beslenmek zorundadır. İçerisinde hiç gluten bulundurmayan karabuğday, çölyak hastalarının bir numaraları besinidir.

Gerek şekil olsun gerekse de tad olsun bakliyattan daha çok ağızda bir kuruyemiş tadı bırakan karabuğdayın aromatik bir tadı vardır. Tadı daha çok bulguru andırmaktadır.

Karabuğdayın yararları nelerdir?

  • Bir tahıla göre içerdiği yağ oranı oldukça düşük olduğundan zayıflama diyetlerine karabuğday eklenebilir. Açlık duygusunu bastırıcı bir özelliği vardır.
  • Kontrollü kilo alıp verimi için ideal bir besindir.
  • İçerisinde %10 oranında lif bulunduran karabuğday sindirim sisteminin çalışmasına kolaylık sağlar.
  • İçerisinde gluten bulundurmadığından çölyak hastaları için vazgeçilmez bir besindir.
  • Kan şekerinin dengeli bir seviyede olmasına yardımcı olur.
  • Kolesterol seviyesinin azalmasına yardımcı olur.
  • Kalbi koruyucu özelliği vardır ve kalp hastalıklarını önleyicidir.
  • Karaciğerin çalışması için gerekli olan colineyi yapısında bulunduran karabuğday, tam bir karaciğer dostudur.
  • Yüksek tansiyon riskini ortadan kaldırır. Tansiyon hastalarının etkilerini azaltır.
  • Protein oranı yüksek, potasyum, magnezyum, fosfor demir barındıran antioksidan bir besindir.
  • İçerdiği protein miktarı sayesinde, bir tabak karabuğday pilavı bir insanın günlük protein miktarı olan 60 gr’ı karşılayabilir.

Karabuğday nasıl tüketilir?

Karabuğday çoğu zaman marketlerde açık halde ya da kapalı paket halinde kuru bakliyat olarak satılır. İri taneli karabuğday ile çok lezzetli karabuğday pilavı ve karabuğday salatası yapabilirsiniz. Marketlerde nadir olarak gördüğümüz karabuğday unu ile buharı üzerinde taptaze karabuğday ekmeği yapılabilmektedir. Az malzeme ile pratik bir şekilde yapabileceğiniz, karabuğday tariflerine gelin birlikte bakalım:

Karabuğday pilavı nasıl yapılır?

Yapımı oldukça basit olan karabuğday pilavı aynı zamanda olukça lezzetlidir. İşte pilavın tarifi:

Malzemeler:

-1.5 su bardağı karabuğday
-1 adet orta boy kuru soğan
-1 yemek kaşığı zeytinyağı
-2 yemek kaşığı tereyağı
-1 tatlı kaşığı tuz
-1 tatlı kaşığı kuru nane
-1 tatlı kaşığı kırmızı biber
-2.5 su bardağı sıcak su ya da tavuk-et haşlama suyu

Hazırlanışı:

  • Kuru soğanı küp küp doğrayın.
  • Tereyağı ve zeytinyağını bir tencere içerisine alarak soğanı kavurun.
  • Karabuğdayı delikli süzgeç içerisine alarak iyice yıkayın. Yıkadığınız karabuğdayı tencere içerisine alarak yaklaşık 3 - 4 dakika soğan ile birlikte kavurun.
  • Baharatları da üzerine ilave ederek iyice karıştırın.
  • İçerisine 2.5 su bardağı sıcak su koyarak ocağı kısık ateşe alın. Ve suyun tamamını çekene kadar pişirin.
  • Ocağı kapatıp tencere ile kapak arasına bir kağıt havlu ya da bir bez koyarak demlenmeye bırakın.
  • Yaklaşık 1 saat sonra pilavınız servise hazır olacaktır. Afiyet olsun.

Karabuğday salatası nasıl yapılır?

Özellikle diyet yapanların vazgeçilmezi olacak karabuğday salatası yapımı da bir o kadar kolay.

Malzemeler:

-1 su bardağı karabuğday
-2 yumurta sarısı(haşlanmış)
-1 demek dereotu
-2 orta boy domates
-1 dal yeşil soğan
-2 yemek kaşığı zeytinyağı
-1 çay kaşığı karabiber
-Fesleğen yaprağı(1 yaprak)

Hazırlanışı:

  • Karabuğdayı delikli süzgeç içerisine alarak iyice yıkayın ve süzün.
  • Yıkayı süzdüğünüz karabuğdayı, kaynayan su içerisinde 15 dakika haşlayın.
  • Yumurta sarılarını, küp şeklinde doğranmış domatesleri derin bir kap içerisine alın.
  • Yeşillikler ve baharatlar ile birlikte karabuğdayı da kap içerisine alın.
  • Yağı üzerine ekledikten sonra servise hazırdır. Afiyet olsun.

Karabuğday çorbası nasıl yapılır?

Malzemeler:

-3 su bardağı yoğurt
-1 yumurta
-3 yemek kaşığı un
-5 su bardağı sıcak su ya da tavuk-et haşlama suyu
-10 dakika boyunca haşlanmış 1 su bardağı karabuğday
-1 tatlı kaşığı toz kırmızı biber
-1 yemek kaşığı tereyağı
-1 tatlı kaşığı kuru nane

Hazırlanışı:

Tencere içerisinde un yumurta ve yoğurdu iyice çırpın.
Sıcak suyu da üzerine ekleyerek iyice karıştırın.
Ocağı en kısık ayara getirerek karıştırmaya devam edin.
Karışımın üzerine karabuğdayı da ekleyerek kaynatın.
Tuzunu ve yağda kavrulmuş nanesini ekleyerek servis edebilirsiniz. Afiyet olsun.

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