Tam bir besin deposu: Karabuğday ununun faydaları nelerdir?

Karabuğdayın tadının en yakın olduğu tahıl türünün buğday olmasından ve renginin koyu olmasından dolayı bu ismi almıştır. Biz de son dönemlerde market raflarında normal buğdaydan daha sık görmeye başladığımız karabuğdayı biraz daha yakından inceledik. Karabuğday nedir? Karabuğday unu faydalı mıdır? İşte merak edilen soruların cevapları.

Karabuğday nedir?

Son yılların en popüler tahıllar arasında yer alan karabuğday, bu ününü şüphesiz ki içerdiği besin değerine borçludur. Karabuğday, kuzukulağıgiller ailesinin en çok bilinen üyelerinden biridir. Greçka olarak da anılan karabuğday, ülkemizde kolay kolay yetiştirilememektedir. Bunun sebebi karabuğdayın daha çok kurak iklimleri seviyor ve oralarda yetişiyor oluşudur.

Besin değeri normal buğdaydan kat ve kat fazla olan karabuğday, zengin vitamin ve mineral içeriği sayesinde sizleri de şaşırtacak. İçerisinde bol miktarda B vitamini bulundurması karabuğdayı vazgeçilmez kılar. Vücutta A, D, E, K vitaminleri gibi depo edilemeyen bir vitamin olan B vitamininin eksikliği kısa süre içerisinde fark edilmektedir. Sinir sistemi ve kalp fonksiyonlarında hayati rol oynayan B vitaminini, düzenli olarak karabuğday tüketerek alabilirsiniz. Protein sentezlenmesi için gerekli olan ayrıca enzim ve kasların yapısına katılan magnezyum da karabuğday içerisinde bolca bulunur. Daha sayısal ifadeler ile karabuğdayın besin değerini ifade edecek olursak: