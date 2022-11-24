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  4. 'Tam dövemedim' demişti! Cezada indirim uygulamayan mahkemeden Halil Sezai hakkında 4 ay hapis cezası kararı

'Tam dövemedim' demişti! Cezada indirim uygulamayan mahkemeden Halil Sezai hakkında 4 ay hapis cezası kararı

24.11.2022 14:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Darp ettiği komşusuna hakkında 'Tam dövemedim, hak etti’ diyen Halil Sezai hakkında flaş bir karar çıktı. Şarkıcıya sahne aldığı mekanda komşusuna yönelik söylediği sözler nedeniyle 4 ay 25 gün hapis cezası verildi. Mahkeme ayrıca cezada indirime gitmedi. Şarkıcı karardan sonra ise "Biz bu duruma alıştık" dedi.

'Tam dövemedim' demişti! Cezada indirim uygulamayan mahkemeden Halil Sezai hakkında 4 ay hapis cezası kararı

Tuzla’da 15 Eylül 2020 tarihinde komşusu Hüseyin Meriç’i darp ettiği gerekçesiyle 1 yıl 11 ay 17 gün hapse çarptırılan şarkıcı Halil Sezai, 18 Temmuz 2021 tarihinde sahne aldığı bir mekanda, “Kafam iyi olduğu için gerekli şekilde tam dövemedim. Bir daha ki sefere inşallah. Hak etti” demesi nedeniyle “alenen hakaret” suçundan 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası talebiyle hakim karşısına çıktı.

Duruşmada savunma yapan sanık Halil Sezai, “Amacım hakaret etmek değildi. Kimseyi kast etmeden serzenişte bulunmak istemiştim. Olayın mağdur edileni tamamiyle benim. Suçsuzum. Beraatimi talep ederim” şeklinde ifade verdi.

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CEZAYA İNDİRİM UYGULANMADI

İlk celsede davayı karara bağlayan mahkeme, sanık Halil Sezai’yi “alenen hakaret” suçundan 4 ay 25 gün hapis cezasına çarptırdı. Cezada indirim uygulamayan mahkeme, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına yer olmadığına hükmetti.

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"SÖYLEMEK İSTEDİĞİM ÇOK ŞEY VAR AMA..."

Duruşma sonrası açıklama yapan şarkıcı Halil Sezai, “1 sene önce konserde bir konuşmamdan dolayı ‘hakaret’ davası açıldı. Biz bu durumlara alıştık. Çünkü bir şiir yazıyorum ‘yok beni tehdit etti’. Klip çekiyorum ‘beni öldürmeye teşebbüs etti’. Bir şarkı sözü paylaşıyorum, dava oluyor. Gelip gidiyoruz işte. Aslında çok fazla şey söylemek isterim ama bana yasak var, söyleyemiyorum. Zamanı geldiğinde açıklayacağım zaten” dedi.

Müşteki Hüseyin Meriç ise, “Mahkemenin kararına saygılıyım. 4 ay hapis cezası verildi. Şahıs yaptıklarının doğru olduğunu düşünüyor. Bu hatayı tekrar yapacaktır. Bu bana karşı ya da başkasına karşı olur. Şu an verilen karardan memnunum” diye konuştu.


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Halil Sezai

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