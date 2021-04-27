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  4. Tam kapanma kararı sonrası yapılan Kenan Işık esprisi tepki çekti

Tam kapanma kararı sonrası yapılan Kenan Işık esprisi tepki çekti

27.04.2021 14:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tam kapanma kararının ardından yapılan bazı paylaşımlar sosyal medyada gündem oldu. Kenan Işık'ın adı kullanılarak yapılan benzetme çoğu kişiyi kızdırdı.

Tam kapanma kararı sonrası yapılan Kenan Işık esprisi tepki çekti

Bazı sosyal medya kullanıcıları tam kapanma haberlerinden sonra "Kenan Işık gibiyiz" benzetmesi yaptı!

Çok takipçili bir hesap "Virüs mirüs diye şimdiden hayatımızdan iki sene gitti. Şaka gibi ya ömrün iki yılı boşluk. Kenan Işık gibi hayattayız ama yokuz" yorumunda bulununca diğer kullanıcılar çok kızdı.

Sosyal medyada Kenan Işık'la ilgili yapılan bu tarz şakalar eleştirilirken Kenan Işık en çok konuşulan isimler arasında yer aldı.

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Kenan Işık 2014'te sauna sonrasında fenalaşıp kafasını yere çarpmış, beyin ameliyatı geçirmişti. Tedavisi 7 yıldır devam ediyor.

Işık'la ilgili yapılan paylaşımlardan bazıları şöyle:

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Anahtar Kelimeler:
Kenan Işık tam kapanma
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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Çok gereksiz bir tepki olmuş benzetme tam olarak bu . O insan yaşamadığı yılları tekrar yaşama şansını nasıl kaybetmiş ise biz de günlerimizi geri getiremeyeceğiz.
Ortalıkta karaktersiz,ahlaksız, insani değerlerden bi haber dengesiz çok.

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