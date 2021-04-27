Tam kapanma kararı sonrası yapılan Kenan Işık esprisi tepki çekti

Bazı sosyal medya kullanıcıları tam kapanma haberlerinden sonra "Kenan Işık gibiyiz" benzetmesi yaptı!

Çok takipçili bir hesap "Virüs mirüs diye şimdiden hayatımızdan iki sene gitti. Şaka gibi ya ömrün iki yılı boşluk. Kenan Işık gibi hayattayız ama yokuz" yorumunda bulununca diğer kullanıcılar çok kızdı.

Sosyal medyada Kenan Işık'la ilgili yapılan bu tarz şakalar eleştirilirken Kenan Işık en çok konuşulan isimler arasında yer aldı.

Kenan Işık 2014'te sauna sonrasında fenalaşıp kafasını yere çarpmış, beyin ameliyatı geçirmişti. Tedavisi 7 yıldır devam ediyor.

Işık'la ilgili yapılan paylaşımlardan bazıları şöyle:





