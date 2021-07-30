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Tam kıvamında orijinal İtalyan usülü sebze çorbası tarifi! İtalyan sebze çorbası (minestrone) nasıl yapılır?

30.07.2021 17:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Minestrone", İtalyanca'da "birçok farklı malzemeden oluşan çorba" anlamına gelir. Geleneksel olarak yaz aylarında mevsimlik taze sebzeler, makarna veya pilav ile hazırlanır. İster sıcak ister soğuk olarak servis edebilirsiniz.

Tam kıvamında orijinal İtalyan usülü sebze çorbası tarifi! İtalyan sebze çorbası (minestrone) nasıl yapılır?

İtalyan mutfağının en sevilen lezzetlerinden biri olarak kabul edilen minestrone yaz sıcaklarında sofraları renklendirmeye hazırlanıyor. Mevsimlik sebzelerle hazırlanan çorba Türk damak tadına da bir hayli uyuyor. Üstelik yapımı da oldukça basit. İşte misafirleriniz ve ailenizin favorisi olmaya aday minestrone çorbasının tarifi...

MİNESTRONE ÇORBASI TARİFİ

MALZEMELER

  • 2,5 litre su
  • 200 gram kuru bezelye
  • 100 gram pirinç
  • 4 domates
  • 2 patates
  • 2 kabak
  • 1 soğan
  • 1 havuç
  • 1/2 baş lahana
  • 200 gram kuru fasülye
  • 3 yemek kaşığı zeytinyağı
  • tatmak için baharatlar (marjoram, fesleğen, kekik vb.)

YAPIMI

Lahanayı şeritler halinde kesin ve kabak, patates, havuç ve domatesleri doğrayın. Soğanı yarım daire şeklinde doğrayın ve yağda kızartın. Suyu kaynatın ve tüm sebzeleri (soğan ve bezelye hariç) kaynayan suya atın. 1-1.5 saat çok kısık ateşte haşlayın, ardından soğanı, yıkanmış pirinci ve bezelyeyi ekleyin. Bu malzemeler bitene kadar pişirin. Çorbayı servis etmeden önce üzerine rendelenmiş peynir serpin.

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Anahtar Kelimeler:
İtalya
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