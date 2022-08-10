Tam mevsimi mutlaka yapın! Kayısı reçeli nasıl yapılır? Kayısı reçeli tarifi

Kayısının faydaları saymakla bitmiyor. Hem eşsiz tadı hem de faydalarıyla sevilerek tüketilen kayısının reçelini yaparak kayısının lezzetine lezzet katabilirsiniz. Bu reçel tarifinin yapımı oldukça kolay ancak saatlerce uğraşmışsınız lezzetine sahip.

KAYISI REÇELİ TARİFİ

Malzemeler

1 kg. kayısı

3 su bardağı toz şeker

¼ adet limonun suyu

Yapılışı

Kayısıları iyice yıkayın ve ortadan ikiye bölerek çekirdeklerini çıkarın. Çekirdeklerini çıkardığınız kayısıları dörde bölün ve orta boy bir tencerenin içerisine alın.

Tencereye aldığınız kayısıların üzerine şekeri ilave edin ve bir gece boyunca bu şekilde bekletin. Böylece sularını salmış olacaklar.

Ertesi gün ocağın üzerine alın ve orta ateşte karıştırarak kaynatıp kıvamlanmaya bırakın.

Üstlerinde köpükler oluştukça bir kepçe yardımı ile alın ve atın. Kıvam aldığında içerisine limonun suyunu ilave edin ve karıştırın. Kapağını kapatarak bu şekilde 5 dakika daha kaynatın.

Reçel iyice kıvam aldığında altını kapatın. Reçel soğuduğunda cam bir kavanozun içine alın. Güneş görmeyen serin bir yerde reçeli muhafaza edin.

KAYISI REÇELİ PÜF NOKTALARI

Reçel için kullanacağınız kayısıların olgun ve taze olmasına dikkat edin. Eğer kayısılar ekşiyse, şeker miktarını arttırabilirsiniz.

Reçeli karıştırırken tahta kaşık kullanın ve kıvamının tutması için devamlı kontrol edin.

Reçellerin uzun süre şekerlenmeden saklanabilmesi için, ocaktan almadan önce bir yemek kaşığı limon suyu veya 2 adet limon tuzu ekleyin.

Reçeli kavanozlara doldurduktan sonra, kapaklarını çok sıcakken veya çok soğukken kapatın. Ayrıca hava geçirmediğinden de emin olun.

KAYISININ FAYDALARI