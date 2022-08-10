YEMEK

  1. Haberler Haberler
  2. YEMEK
  3. Tarifler
  4. Tam mevsimi mutlaka yapın! Kayısı reçeli nasıl yapılır? Kayısı reçeli tarifi

Tam mevsimi mutlaka yapın! Kayısı reçeli nasıl yapılır? Kayısı reçeli tarifi

10.08.2022 15:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yaz mevsimi meyveleriyle yapılan reçellerin tadı ayrı bir lezzetli oluyor. Uzun süre kullanılan reçelleri bu mevsimden yaparak kış için kahvaltılıklarınızı hazırlayabilirsiniz. Tam kıvamında kayısı reçeli tarifi arıyorsanız aşağıdaki tarifi deneyebilirsiniz.

Tam mevsimi mutlaka yapın! Kayısı reçeli nasıl yapılır? Kayısı reçeli tarifi

Kayısının faydaları saymakla bitmiyor. Hem eşsiz tadı hem de faydalarıyla sevilerek tüketilen kayısının reçelini yaparak kayısının lezzetine lezzet katabilirsiniz. Bu reçel tarifinin yapımı oldukça kolay ancak saatlerce uğraşmışsınız lezzetine sahip.

KAYISI REÇELİ TARİFİ

Malzemeler

1 kg. kayısı
3 su bardağı toz şeker
¼ adet limonun suyu

Yapılışı

Kayısıları iyice yıkayın ve ortadan ikiye bölerek çekirdeklerini çıkarın. Çekirdeklerini çıkardığınız kayısıları dörde bölün ve orta boy bir tencerenin içerisine alın.
Tencereye aldığınız kayısıların üzerine şekeri ilave edin ve bir gece boyunca bu şekilde bekletin. Böylece sularını salmış olacaklar.
Ertesi gün ocağın üzerine alın ve orta ateşte karıştırarak kaynatıp kıvamlanmaya bırakın.
Üstlerinde köpükler oluştukça bir kepçe yardımı ile alın ve atın. Kıvam aldığında içerisine limonun suyunu ilave edin ve karıştırın. Kapağını kapatarak bu şekilde 5 dakika daha kaynatın.
Reçel iyice kıvam aldığında altını kapatın. Reçel soğuduğunda cam bir kavanozun içine alın. Güneş görmeyen serin bir yerde reçeli muhafaza edin.

KAYISI REÇELİ PÜF NOKTALARI

Ekran görüntüsü 2022-08-10 152621

  • Reçel için kullanacağınız kayısıların olgun ve taze olmasına dikkat edin. Eğer kayısılar ekşiyse, şeker miktarını arttırabilirsiniz.
  • Reçeli karıştırırken tahta kaşık kullanın ve kıvamının tutması için devamlı kontrol edin.
  • Reçellerin uzun süre şekerlenmeden saklanabilmesi için, ocaktan almadan önce bir yemek kaşığı limon suyu veya 2 adet limon tuzu ekleyin.
  • Reçeli kavanozlara doldurduktan sonra, kapaklarını çok sıcakken veya çok soğukken kapatın. Ayrıca hava geçirmediğinden de emin olun.

KAYISININ FAYDALARI

  • Kayısı yüksek potasyum içeriği sayesinde kalp koruyucu etkiye sahiptir. Kalp atış hızının düzenlenmesine yardımcı olur. İçeriğindeki potasyum kalp kaslarını besler.
  • Tansiyonu dengeler ve kan basıncının normal düzeylerde seyretmesini sağlar.
  • İçerdiği kalsiyum, fosfor gibi mineraller kemik sağlığı açısından önemlidir.
  • Ağız ve diş sağlığı için yararlı bir meyvedir. Bağışıklık sistemini güçlendirir, diş eti sorunlarının oluşmasını engeller ve ağız içi yaraların iyileşmesine yardımcı olur.
  • Bol miktarda demir içeren kayısı, kansızlığa karşı koruyucu etkiye sahiptir.
  • Hamileler, büyüme ve gelişme çağındaki çocuklar için yararlı bir meyve olan kayısının taze olanında C vitamini bulunmaktadır.
  • Antioksidan özellikteki beta-karotenin yaşlanmayı geciktirme etkisi vardır. Kayısı cildi nemlendirir, korur ve pürüzsüzleştirir. A vitamininin deride yağ bezlerinin aktivitesini baskıladığı kanıtlanmıştır. İçerdiği A vitamini akne gibi cilt bozuklukları oluşumunu önler.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tam kıvamında vişneli cheesecake tarifiTam kıvamında vişneli cheesecake tarifi
Çat kapı misafirlere asıl sürprizi siz yapın!Çat kapı misafirlere asıl sürprizi siz yapın!
Okkalı Türk kahvesinin sırrı! Bol köpüklü yapabilmek için...Okkalı Türk kahvesinin sırrı! Bol köpüklü yapabilmek için...
Anahtar Kelimeler:
faydaları kayısı reçeli püf noktası püf noktaları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Hayranıyla evlendi! Nihat Doğan'ın düğününde tepki çeken görüntü

Hayranıyla evlendi! Nihat Doğan'ın düğününde tepki çeken görüntü

Doktor ve itfaiyeciler aynı fikirde: Fırınınızda bu ayarı asla kullanmayın

Doktor ve itfaiyeciler aynı fikirde: Fırınınızda bu ayarı asla kullanmayın

Karpuza vurmayı bırakın: Bu yüzden iyisini bulamıyorsunuz

Karpuza vurmayı bırakın: Bu yüzden iyisini bulamıyorsunuz

Özel tarifini verdi: Hasta olmak istemiyorsanız...

Özel tarifini verdi: Hasta olmak istemiyorsanız...

Sürekli karıştırılıyor! İsot ve pul biber arasındaki büyük fark

Sürekli karıştırılıyor! İsot ve pul biber arasındaki büyük fark

Masterchef Sardalya balığı, Sardalya balığı en lezzetli nasıl pişirilir?

Masterchef Sardalya balığı, Sardalya balığı en lezzetli nasıl pişirilir?

İlginizi Çekebilir

Diri diri gömüldü! Gece yarısı tuvaleti gelince...

Diri diri gömüldü! Gece yarısı tuvaleti gelince...

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Bel ve sırt sağlığınıza iyi gelirken kaliteli bir uyku çekmenizi de sağlayacak çift kişilik yataklar

Bel ve sırt sağlığınıza iyi gelirken kaliteli bir uyku çekmenizi de sağlayacak çift kişilik yataklar

"Muzun çayı mı olur" demeyin! Faydaları inanılmaz

"Muzun çayı mı olur" demeyin! Faydaları inanılmaz

Tavuğu servet yumurtladı! Gözlerine inanamadı

Tavuğu servet yumurtladı! Gözlerine inanamadı

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.