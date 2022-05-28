Tam ölçülü brownie tarifi! Bu lezzeti bir kez tadınca hep yapmak isteyeceksiniz

Kek tarifleri kolayca bayatlamaması ve sevilerek yenilmesi nedeniyle sıklıkla yapılıyor. En sevilen keklerden olan brownie normal kek tariflerine göre biraz daha farklılık gösteriyor. Çok daha özenle yapılarak eşsiz lezzetlere sebep oluyor. Aşağıda yer alan tarifte yer alan çikolataları kendi istediğiniz zevklere göre değişiklik gösterebilirsiniz. Yapacağınız brownie tarifinde kullanacağınız vişne, çilek, beyaz çikolata kullanabilirsiniz.

BROWNİE TARİFİ

Malzemeler

300 gram bitter çikolata (iri parçalanmış)

3 adet yumurta

150 gram tereyağı

1 su bardağı toz şeker

1 su bardağı un

1 paket vanilya

Yapılışı