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Tam ölçülü brownie tarifi! Bu lezzeti bir kez tadınca hep yapmak isteyeceksiniz

28.05.2022 11:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Brownie en sevilen tatlılar arasında bulunuyor. Hem kahvenin hem de çayın yanına yakışa brownie misafirlere ikram edilen en çok yapılan tatlılardan. Ancak gerçek brownie kıvamını tutturmak sanıldığı kadar kolay olmayabiliyor. Aşağıda yer alan tarif ile tam kıvamında yoğun çikolatalı brownie yapabilirsiniz. Bu tarifi tadan herkes tarifini isteyecek.

Tam ölçülü brownie tarifi! Bu lezzeti bir kez tadınca hep yapmak isteyeceksiniz

Kek tarifleri kolayca bayatlamaması ve sevilerek yenilmesi nedeniyle sıklıkla yapılıyor. En sevilen keklerden olan brownie normal kek tariflerine göre biraz daha farklılık gösteriyor. Çok daha özenle yapılarak eşsiz lezzetlere sebep oluyor. Aşağıda yer alan tarifte yer alan çikolataları kendi istediğiniz zevklere göre değişiklik gösterebilirsiniz. Yapacağınız brownie tarifinde kullanacağınız vişne, çilek, beyaz çikolata kullanabilirsiniz.

BROWNİE TARİFİ

Malzemeler

  • 300 gram bitter çikolata (iri parçalanmış)
  • 3 adet yumurta
  • 150 gram tereyağı
  • 1 su bardağı toz şeker
  • 1 su bardağı un
  • 1 paket vanilya

Yapılışı

  • Tereyağını minik bir sos tenceresinin içerisinde eritin.
  • Eridiği gibi ocaktan alın ve tereyağınız henüz sıcakken parça parça böldüğünüz çikolataları içerisine aktarın. Tereyağının sıcağı ile erimesini sağlayın.
  • Ardından tereyağlı çikolata karışımını oda sıcaklığında soğuması için bir kenara alın.
  • Bir kabın içerisine yumurtaları alın, şekeri de ilave ederek güzelce çırpın.
  • Çırpılan şekerle yumurtaların üzerine azar azar tereyağlı çikolatalı karışımı aktarın ve karıştırmaya devam edin.
  • Tüm karışımı ekleyip karıştırdıktan sonra un ve vanilyayı eleyerek üzerine ilave edin. Spatula yardımıyla brownie harcını tüm malzemeler birleşinceye dek katlayarak karıştırın.
  • Ardından yağlanmış ya da pişirme kağıdı serilmiş 20 cm'lik kare kek kalıbına hazırladığınız karışımı aktarın. Üst kısmını spatulayla düzeltin.
  • 160 derecede önceden ısıtılmış fansız fırında 30-35 dakika kadar pişirin. Üzeri hafif çatlak bir görünüm alınca fırından çıkarın ve oda sıcaklığında en az 1 saat kadar dinlendirin.
  • Dinlendikçe kıvamı güzelleşecektir. Dinlendikten sonra dilimleyerek servis edebilirsiniz.

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