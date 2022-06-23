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Tam pastaneden alınmış gibi! Çıtır çıtır kıymalı börek tarifi

23.06.2022 11:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Börek en sevilen lezzetler arasında yer alıyor. İşe, okula giderken günlük koşuşturmacanın içerisinde pastaneden alınan böreğin lezzeti bir başka oluyor. Evde yaptığınız böreklerin pastanedeki gibi olmadığını düşünüyorsanız bu tarifi mutlaka denemeniz gerekiyor.

Tam pastaneden alınmış gibi! Çıtır çıtır kıymalı börek tarifi

Pastaneden alınan böreklerin çıtırtısı ve mis gibi kokusu gönüllere taht kuruyor. Evde yapılan böreklerin pastanedeki börekler kadar çıtır ve lezzetli olmadığını düşünüyorsanız bu tarifi mutlaka yapmanız gerekiyor. Her öğüne ayrı yakışacak bu lezzet hem sizin hem de sevdiklerinizin vazgeçilmezi olacak.

KIYMALI BÖREK TARİFİ

Malzemeler

Börek için:

  • 3 adet yufka(tercihen taze günlük)

İç harcı için:

  • 2 yemek kaşığı ayçiçek yağı
  • 2 adet soğan(orta boy)
  • 400 gram dana kıyma(az yağlı)
  • 1 çay kaşığı karabiber
  • 1 çay kaşığı pul biber
  • 1 çay kaşığı kimyon
  • 1 çay kaşığı toz acı biber
  • 1 çay kaşığı tuz
  • 1 tatlı kaşığı (silme)toz şeker
  • 1 çay bardağı su

Sosu için:

  • 1 adet yumurta
  • 1 çay bardağı ayçiçek yağı
  • 1 çay bardağı süt
  • 2 yemek kaşığı yoğurt
  • ½ çay kaşığı tuz
  • 1 yemek kaşığı elma sirkesi
  • ½ çay bardağı ayçiçek yağı(üzeri için ekstra olarak)

Yapılışı

  • İç harcı için küçük küçük küp halinde doğradığınız soğanı ayçiçek yağı ile tavada kısık ateşte pişirmeye başlayın.
  • 2-3 dakika karıştırarak pişirdiğiniz soğanlara kıymayı ekleyin. Karıştırarak kavurmaya devam edin.
  • Kıyma iyice renk alınca, yaklaşık 5 dakika içinde, tüm baharatları, tuzunu ve şekeri ekleyin. Güzelce karıştırın. 2-3 dakika da bu şekilde kavurun.
  • Suyunu da ekleyin ve orta-kısık ateşe suyu çekene kadar pişirin. Yaklaşık 5 dakika içerisinde tüm suyu çekmiş olacaktır. Ardından soğuması için iç harcı ocaktan alın ve dinlenmeye bırakın.
  • Bu sırada böreğin sosunu hazırlamak için yumurta, süt, 1 çay bardağı ayçiçek yağı, yoğurt, tuz ve sirkeyi küçük bir karıştırma kabına alın. Çırpıcıyla tüm malzemeler birleşene dek karıştırın.
  • Yufkaları yarım ay olacak şekilde ortadan ikiye kesin. Yarım ay şeklindeki bir yufkayı tezgaha alın. 3-4 yemek kaşığı sostan üzerine gezdirin. Yufkanın geniş tabanına da soğumuş olan kıymalı harçtan dizin.
  • Önce sağ ve sol kenarlarından 2-3 cm içeriye katlayın. Ardından geniş kenarından başlayarak tercihen çok gevşek olmayacak şekilde yufkayı rulo halinde sarmaya başlayın.
  • Tüm yufkalar için aynı aşamaları tekrar edin. Toplamda 6 adet uzun rulo elde etmiş olacaksınız.
  • Sarmış olduğunuz rulo yufkaya şekil vermek için kendi etrafında görselde olduğu gibi dolayın.
  • Yağlı kağıt serdiğiniz fırın tepisine hafifçe aralık bırakarak böreklerinizi yerleştirin. Kalan börek sosuna 1/2 çay bardağı ayçiçek yağı ilave ederek karıştırın ve bir fırça yardımıyla böreklerin her yerine güzelce sürün.
  • Önceden ısıtılmış 190 derece turbo/fanlı fırında kontrollü olarak 28-30 dakika pişirin. Fırından çıkardıktan sonra dilimleyerek tüketin.

AFİYET OLSUN!


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