Tamamen çıplak dolaşıyordu! Komşusunun evinden Amerikan bayrağı çaldı

Fox 35’te yayınlanan görüntüler Amerika Birleşik Devletleri’nin Florida eyaletindeki bir evin güvenlik kamerasında kaydedildi. Sabah 6 sıralarında evinin güvenlik kamerasında hırsızlık alarmının aktifleştiğini ve kendisini uyardığını belirten ev sahibi gördüğü manzara karşısında şaşkınlığını gizleyemedi. Evinin bahçesinde tamamen çıplak bir şekilde gezen bir adam olduğunu fark eden ev sahibi, adamın Amerikan bayrağını çalması üzerine polise haber verdi.

“KİMLİĞİNİ TESPİT ETMEK İSTİYORUZ”

Komşusunun bahçesine girerek Amerikan bayrağı çalan ve özel bölgelerini örtmek için bu bayrağı kullanan adamın görüntüsü Volusia Şerif Ofisi tarafından sosyal medya yayınlandı. Volusia Şerif Ofisi tarafından yapılan resmi açıklamada, “Bunun arka planını bilmiyorum ama Ormond'daki John Anderson Drive'daki bir evden Amerikan bayrağı çalan çıplak bir adamı tespit etmek istiyoruz" ifadelerine yer verildi.



