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Tamamen çıplak dolaşıyordu! Komşusunun evinden Amerikan bayrağı çaldı

11.03.2022 15:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amerika Birleşik Devletleri’nin Florida eyaletindeki Ormonf Beach’teki bir evde oldukça ilginç bir olay yaşandı. Kapının önünde bulunan kameradan saniye saniye çekilen görüntülerde ismi açıklanmayan bir adamın çıplak bir şekilde evinin balkonunda bulunan Amerikan bayrağını çaldığı görüldü. Adamın bayrağı özel bölgelerini örtmek için kullanması ise herkesi şaşırttı.

Fox 35’te yayınlanan görüntüler Amerika Birleşik Devletleri’nin Florida eyaletindeki bir evin güvenlik kamerasında kaydedildi. Sabah 6 sıralarında evinin güvenlik kamerasında hırsızlık alarmının aktifleştiğini ve kendisini uyardığını belirten ev sahibi gördüğü manzara karşısında şaşkınlığını gizleyemedi. Evinin bahçesinde tamamen çıplak bir şekilde gezen bir adam olduğunu fark eden ev sahibi, adamın Amerikan bayrağını çalması üzerine polise haber verdi.

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Komşusunun bahçesine girerek Amerikan bayrağı çalan ve özel bölgelerini örtmek için bu bayrağı kullanan adamın görüntüsü Volusia Şerif Ofisi tarafından sosyal medya yayınlandı. Volusia Şerif Ofisi tarafından yapılan resmi açıklamada, “Bunun arka planını bilmiyorum ama Ormond'daki John Anderson Drive'daki bir evden Amerikan bayrağı çalan çıplak bir adamı tespit etmek istiyoruz" ifadelerine yer verildi.

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Anahtar Kelimeler:
Amerika
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