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Eski yetişkin film yıldızı Mia Khalifa, kıyafetiyle herkesi şaşırttı! Kendi sansürünü kendisi yaptı

11.03.2022 11:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eski yetişkin film yıldızı Mia Khalifa, tamamen farklı bir görünümle hayranlarının karşısına çıktı. Sosyal medyadan seksi pozlarını paylaşarak dikkatleri üzerine çeken Khalifa, bu sefer de deneysel bir görünümle çöl böceği kostümü giydi. Dekolteli kıyafetini Instagram’da paylaşabilmek için Khalifa, göğüs ucunu bantla kapattı.

Eski yetişkin film yıldızı Mia Khalifa, kıyafetiyle herkesi şaşırttı! Kendi sansürünü kendisi yaptı

OnlyFans fenomeni Mia Khalifa, fütüristik böcek güneş gözlükleri ve vücudunun büyük bir bölümü açıkta bırak siyah göğüs yeleğiyle pozlarını yayınladı. Sosyal medyanın topluluk kuralları gereğince cinsellik normları uyguladığını ve fotoğrafını sansürleyeceğini tahmin eden Khalifa, iç çamaşırsız görünümü her iki göğsünün ucunun üzerine çapraz bir şekilde gümüş bantlar yerleştirdi.

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SEVGİLİSİNİ ANIMSATTI

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Birkaç yetişkin filminde oynadıktan sonra dünya çapında üne kavuşan sunucu ve sosyal medya fenomenin kıyafeti partneri Jhay Cortez'in sahnede iskelet yeleği giydiği zamanki kıyafetiyle karşılaştırdı.

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Sosyal medyadan yaptığı paylaşımlara Khalifa, “Lil’ Deser Bug (Kim daha iyi giydi?)” notunu ekledi. Khalifa’nın paylaşımı kısa sürede sosyal medya kullanıcılarının yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Mia Khalifa
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