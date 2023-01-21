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Tamamen transparan giyen Melis Sezen gecede fırtına gibi esti!

21.01.2023 18:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sadakatsiz dizisinden sonraki yeni adresi merak konusu olan güzel oyuncu Melis Sezen, Gülcemal dizisiyle ekrana döneceğini duyurdu. Katıldığı bir davette tamamen transparan bir elbise tercih eden Melis Sezen, iddialı tarzıyla ilgi odağı oldu.

Tamamen transparan giyen Melis Sezen gecede fırtına gibi esti!

Son dönemin parlayan yıldızlarından Melis Sezen, geçtiğimiz akşam katıldığı bir organizasyona cesur tercihiyle damga vurdu.

Tamamen transparan giyen Melis Sezen gecede gecede fırtına gibi esti!

Bileklerine kadar inen şeffaf elbisesiyle poz veren ünlü oyuncu, göğüs dekoltesiyle dikkat çekti.

Tamamen transparan giyen Melis Sezen gecede gecede fırtına gibi esti!

Tamamen transparan giyen Melis Sezen gecede gecede fırtına gibi esti!

Gülcemal dizisiyle ekran molasını sonlandıran Melis Sezen'e yakışıklı oyuncu Murat Ünalmış eşlik edecek.

Tamamen transparan giyen Melis Sezen gecede gecede fırtına gibi esti!

Merak uyandıran projede Melis Sezen 'Deva', Murat Ünalmış ile 'Gülcemal' karakterine hayat verecek.

Tamamen transparan giyen Melis Sezen gecede gecede fırtına gibi esti!

Bir süredir dünya turunda olan Melis Sezen'in tempolu günleri şimdiden başladı.

Tamamen transparan giyen Melis Sezen gecede gecede fırtına gibi esti!


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