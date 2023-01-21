Tamamen transparan giyen Melis Sezen gecede fırtına gibi esti!

Son dönemin parlayan yıldızlarından Melis Sezen, geçtiğimiz akşam katıldığı bir organizasyona cesur tercihiyle damga vurdu.
Bileklerine kadar inen şeffaf elbisesiyle poz veren ünlü oyuncu, göğüs dekoltesiyle dikkat çekti.
Gülcemal dizisiyle ekran molasını sonlandıran Melis Sezen'e yakışıklı oyuncu Murat Ünalmış eşlik edecek.
Merak uyandıran projede Melis Sezen 'Deva', Murat Ünalmış ile 'Gülcemal' karakterine hayat verecek.
Bir süredir dünya turunda olan Melis Sezen'in tempolu günleri şimdiden başladı.