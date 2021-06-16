Tamara Francesconi’nin Santorini pozları nefes kesti

Gossip Girl dizisindeki Chuck Bass karakteriyle özdeşleşen Ed Westwick ile birlikte olduktan sonra adını duyuran Tamara Francesconi, Instagram hesabından paylaştığı üstsüz pozla nefes kesti.

24 yaşındaki genç model bir markanın moda çekimi için gittiği Santorini’den peş peşe paylaşımlar yaparak hayranlarından beğeni topladı.

Güney Afrikalı model verdiği bir röportajda, 33 yaşındaki sevgilisi Ed Westwick’in aynı zamanda en büyük hayranı olduğunu dile getirmişti. Tamara Francesconi ile Ed Westwick çifti Ekim 2019’dan beri mutlu bir beraberlik sürdürüyor.

Yunan adasının çarpıcı manzarasını arkasına alan güzel modelin üstsüz pozu anında on binlerce beğeni aldı.