Tamer Karadağlı 'Ferhunde Hanımlar'daki rol arkadaşıyla yakalandı

“Çocuklar Duymasın” dizisinin başrol oyuncusu Tamer Karadağlı ile 1993-1999 yılları arasında yayınlanan “Ferhunde Hanımlar” dizisinde aynı seti paylaştığı Simge Selçuk’un yemeği yaklaşık 5 saat sürdü. Çıkışta Karadağlı ile muhabirler arasında ilginç bir diyalog yaşandı.
"BEN DE SENİN SEVGİLİNİ ÖĞRENMEK İSTİYORUM"
TAMER İLK AŞKTI
“Ferhunde Hanımlar” dizisinde rol alan Tamer Karadağlı ile Simge Selçuk hakkında daha önce de aşk dedikoduları çıkmıştı. Selçuk, yıllar önce verdiği röportajda, “Tamer benim tanıdığım ilk erkekti. Çok özeldi. İlk aşktı. Aşkımız 6 yıl sürdü. Benim babam gibi, ağabeyim gibi, sevgilim gibi, her şeyim gibi” demişti.
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