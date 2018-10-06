Tamer Karadağlı 'Ferhunde Hanımlar'daki rol arkadaşıyla yakalandı

“Çocuklar Duymasın” dizisinin başrol oyuncusu Tamer Karadağlı ile 1993-1999 yılları arasında yayınlanan “Ferhunde Hanımlar” dizisinde aynı seti paylaştığı Simge Selçuk’un yemeği yaklaşık 5 saat sürdü. Çıkışta Karadağlı ile muhabirler arasında ilginç bir diyalog yaşandı.

"BEN DE SENİN SEVGİLİNİ ÖĞRENMEK İSTİYORUM"

Muhabir: İyi geceler Tamer bey, yeni bir birliktelik mi?

Tamer Karadağlı: Ben sana sevgilini soruyor muyum?

Muhabir: Öğrenmek istedik efendim.

Tamer Karadağlı: Ben de senin sevgilini öğrenmek istiyorum.

Muhabir: Şu an hayatımda kimse yok.

Tamer Karadağlı: Ne zamandır yok?

Muhabir: 2 senedir.

Tamer Karadağlı: Neden, bir problemin mi var?

Muhabir: Yok Allah’a şükür.

Tamer Karadağlı: Niye 2 senedir hayatında kimse yok?

Muhabir: Gece çalışıyorum...

Tamer Karadağlı: Hee gündüz yok mu?

Muhabir: Çalıştığımız için gündüz de yok.

TAMER İLK AŞKTI

“Ferhunde Hanımlar” dizisinde rol alan Tamer Karadağlı ile Simge Selçuk hakkında daha önce de aşk dedikoduları çıkmıştı. Selçuk, yıllar önce verdiği röportajda, “Tamer benim tanıdığım ilk erkekti. Çok özeldi. İlk aşktı. Aşkımız 6 yıl sürdü. Benim babam gibi, ağabeyim gibi, sevgilim gibi, her şeyim gibi” demişti.



