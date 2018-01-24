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Tamer Karadağlı ile Ceren Kaplakarslan aşk mı yaşıyor?

MAGAZİN HABERLERİ | 24.01.2018 16:11 | Son Güncelleme 4 saat önce

Ünlü oyuncu Tamer Karadağlı'nın, şarkıcı Rafet El Roman'ın eski eşi Ceren Kaplakarslan ile aşk yaşadığı iddiaları ortaya atıldı.

Tamer Karadağlı ile Ceren Kaplakarslan aşk mı yaşıyor?

Star TV'de yayınlanan 'Duymayan Kalmasın' programının haberine göre; 'Çocuklar Duymasın'ın 'Haluk'u Tamer Karadağlı, şarkıcı Rafet El Roman'ın eski eşi Ceren Kaplakarslan ile yeni bir aşka yelken açtı.

21 YAŞ BÜYÜK

2014'te Rafet El Roman ile evlenen Ceren Kalapakarslan, iki yılın sonunda boşandı. 29 yaşındaki Ceren'in, kendisinden 21 yaş büyük Tamer Karadağlı ile aşk yaşamaya başladığı iddia eidldi.

TAMER KARADAĞLI İDDİALARI REDDETTİ
Sözcü'ye konuşan Tamer Karadağlı, Ceren Kaplakarslan ile hakkında çıkan aşk iddialarına net bir şekilde yalanladı. Başarılı oyuncu, "Ceren'le birlikte Bakü’de düzenlenen bir yarışmada jüri olarak görev aldık. Fotoğraflarda gözüktüğü gibi arkadaş ortamında çekilen kareler. Ceren Hanım, sevdiğim bir arkadaşım. Çıkan haberlere gülüp geçiyorum, böyle bir şey olsa zaten saklamazdım” şeklinde konuştu.

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