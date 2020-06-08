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Tamer Karadağlı kızına 3 ay sonra kavuştu!

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.06.2020 10:08 | Son Güncelleme

Ülkeyi etkisi altına alan salgın nedeniyle aylardır evinde olan Tamer Karadağlı, Ankara'da annesi Arzu Balkan'la yaşayan kızına kavuştı. Karadağlı, bu mutlu anlarını sosyal medya hesabından takipçileriyle de paylaştı.

Tamer Karadağlı kızına 3 ay sonra kavuştu!

Koronavirüs salgını nedeniyle 3 aydır evinde olan başarılı oyuncu Tamer Karadağlı, annesi Arzu Balkan ile yaşayan kızı Zeyno'yla buluştu.

Yıllardır rol aldığı Çocuklar Duymasın dizisiyle hafızalara kazınan Tamer Karadağlı, ülkemizde binlerce kişinin ölümüne neden olan koronavirüs salgınından korunmak için kendisini evine kapattı. Bu süreçte en çok evlat özlemi çeken Karadağlı, 3 aylık hasretin ardından Ankara'da yaşayan kızıyla kavuştu.

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Zeyno'yla otomobildeki pozunu Instagram hesabından paylaşan oyuncu, "Üç ay sonra kavuştuk ama sosyal mesafe" dedi.

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