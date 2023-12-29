Tamer Karadağlı'nın kızı Zeyno büyüdü, kocaman oldu! Duru güzelliğiyle kendine hayran bıraktı

Pınar Altuğ ve Zeyno Günenç ile başrolünü paylaştığı Çocuklar Duymasın dizisinde hayat verdiği Haluk karakteriyle geniş bir hayran kitlesine sahip olan Tamer Karadağlı şimdilerde Devlet Tiyatroları Genel Müdürü olarak görev yapıyor.

Açıklamaları ve sosyal medya paylaşımlarıyla zaman zaman adından söz ettiren yakışıklı oyuncu şimdi de kızı Zeyno ile gündem oldu.

Arzu Balkan ile evliliğinden dünyaya gelen Zeyno şimdilerde 17 yaşında kocamana bir genç kız.

Yetenekli bir genç kız olan Zeyno, başarılı bir piyano sanatçısı oldu. Duru güzelliğiyle kendine hayran bırakan Zeyno Karadağlı'yı kimisi annesine kimisi ise babasına benzetiyor.

Zeyno Karadağlı'nın sosyal medyadaki paylaşımları binlerce beğeni ve yorum alıyor. Zeyno Karadağlı'ya; 'Çok güzelsin', 'Aynı annesi gibi', 'Babasının kopyası' tarzında yorumlar yapılıyor.







