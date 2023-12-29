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  4. Tamer Karadağlı'nın kızı Zeyno büyüdü, kocaman oldu! Duru güzelliğiyle kendine hayran bıraktı

Tamer Karadağlı'nın kızı Zeyno büyüdü, kocaman oldu! Duru güzelliğiyle kendine hayran bıraktı

29.12.2023 11:19 | Son Güncelleme:
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Yayınlandığı dönemde fırtınalar estiren efsane dizi Çocuklar Duymasın'da hayat verdiği 'Haluk' karakteriyle hafızalarımıza kazınan yakışıklı oyuncu Tamer Karadağlı geçtiğimiz aylarda Devlet Tiyatroları Genel Müdürü olarak atanmıştı. Başarılı oyunculuğu ve karizmasıyla dikkat çeken Karadağlı şimdi de kızı Zeyno ile gündem oldu. Ünlü oyuncunun kızı duru güzelliğiyle kendine hayran bıraktı.

Pınar Altuğ ve Zeyno Günenç ile başrolünü paylaştığı Çocuklar Duymasın dizisinde hayat verdiği Haluk karakteriyle geniş bir hayran kitlesine sahip olan Tamer Karadağlı şimdilerde Devlet Tiyatroları Genel Müdürü olarak görev yapıyor.

tamer

Açıklamaları ve sosyal medya paylaşımlarıyla zaman zaman adından söz ettiren yakışıklı oyuncu şimdi de kızı Zeyno ile gündem oldu.

tamer kızı

Arzu Balkan ile evliliğinden dünyaya gelen Zeyno şimdilerde 17 yaşında kocamana bir genç kız.

ANNESİ KIZI

Yetenekli bir genç kız olan Zeyno, başarılı bir piyano sanatçısı oldu. Duru güzelliğiyle kendine hayran bırakan Zeyno Karadağlı'yı kimisi annesine kimisi ise babasına benzetiyor.

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Zeyno Karadağlı'nın sosyal medyadaki paylaşımları binlerce beğeni ve yorum alıyor. Zeyno Karadağlı'ya; 'Çok güzelsin', 'Aynı annesi gibi', 'Babasının kopyası' tarzında yorumlar yapılıyor.

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