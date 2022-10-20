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Tamer Karadağlı ve Arzu Balkan çiftinin kızları Zeyno büyüdü! Duru güzelliği dillere destan

20.10.2022 09:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2002 yılında dünyaevine giren Tamer Karadağlı ve Arzu Balkan çifti, evlendikten 4 yıl sonra kızları Zeyno'yu kucaklarına almışlardı. Şimdilerde 16 yaşında olan Zeyno Karadağlı, duru güzelliğiyle beğeni topladı.

Tamer Karadağlı ve Arzu Balkan çiftinin kızları Zeyno büyüdü! Duru güzelliği dillere destan

Çocuklar Duymasın dizisinde hayat verdiği 'Haluk' karakteriyle akıllara kazınan ünlü oyuncu Tamer Karadağlı, özel yaşamıyla da dikkatleri üzerine çekiyor. Geçmişte, En Son Babalar Duyar dizisinin yıldızı Arzu Balkan ile mutlu bir evliliği olan Tamer Karadağlı, kızı Zeyno'ya olan sevgisini her fırsatta dile getiriyor.

Arzu Balkan ve Tamer Karadağlı, bir seslendirme odasında tanışmış, ikilinin arkadaşlığı kısa sürede aşka dönüşmüştü.

Tamer Karadağlı ve Arzu Balkan çiftinin kızları Zeyno büyüdü! Güzelliği dillere destan

Bir masal gibi başlayan evlilikleri 2007 yılında son bulan ikili, kızları Zeyno için zaman zaman bir araya geliyor.

Tamer Karadağlı ve Arzu Balkan çiftinin kızları Zeyno büyüdü! Güzelliği dillere destan

2006 yılında dünyaya gelen Zeyno Karadağlı, anne ve babasının izinden giderek sanata yöneldi.

Tamer Karadağlı ve Arzu Balkan çiftinin kızları Zeyno büyüdü! Güzelliğiyle hayran bıraktı

Hacettepe Üniversitesi Konservatuvarı'nda eğitim alan Zeyno, müziğe büyük bir aşkla bağlı.

Tamer Karadağlı ve Arzu Balkan çiftinin kızları Zeyno büyüdü! Güzelliğiyle hayran bıraktı

Piyano çaldığı anları sık sık takipçileriyle paylaşan Zeyno Karadağlı, güzelliğiyle de dikkat çekiyor.

Tamer Karadağlı ve Arzu Balkan çiftinin kızları Zeyno büyüdü! Güzelliğiyle hayran bıraktı

Tamer Karadağlı, kızı Zeyno için ''Hayır diyemeyeceğim tek varlığım. Zeyno'm, mücevherim'' ifadelerini kullanmıştı.

Tamer Karadağlı ve Arzu Balkan çiftinin kızları Zeyno büyüdü! Güzelliğiyle hayran bıraktı

Tamer Karadağlı ve Arzu Balkan çiftinin kızları Zeyno büyüdü! Güzelliğiyle hayran bıraktı

Tamer Karadağlı ve Arzu Balkan çiftinin kızları Zeyno büyüdü! Güzelliği dillere destan


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