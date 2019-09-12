Tamir edilen telefon bir anda patladı! O anlar kamerada

Olay, kent merkezinde bulunan Japon Pasajı'ndaki iş yerinde meydana geldi.
Cep telefonu tamircisinin elindeki telefon bir anda patladı. Arkadaşı da yanında bulunan tamirci, batarya kaynaklı patlama nedeniyle şaşkınlık yaşarken, telefona su ile müdahale etti.
Olay anı iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.
(DHA)
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