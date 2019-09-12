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Tamir edilen telefon bir anda patladı! O anlar kamerada

Ateş Sönmez Ateş Sönmez
İLGİNÇ HABERLER  | 12.09.2019 17:02 | Son Güncelleme

Batman'da tamir edilen cep telefonu patladı. İş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan olayda, can kaybı ve yaralanma olmadı.

Olay, kent merkezinde bulunan Japon Pasajı'ndaki iş yerinde meydana geldi.

Cep telefonu tamircisinin elindeki telefon bir anda patladı. Arkadaşı da yanında bulunan tamirci, batarya kaynaklı patlama nedeniyle şaşkınlık yaşarken, telefona su ile müdahale etti.

Olay anı iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Batman cep telefonu Japon Pasajı

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