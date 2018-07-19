MAGAZİN

Tan Taşçı ve sevgilisi plajda yoga yaptı

MAGAZİN HABERLERİ  | 19.07.2018 10:03 | Son Güncelleme

Tan Taşçı, önceki gün yeni sevgilisiyle ilk kez Bodrum tatilinde görüntülendi! Tan ve sevgilisi yaptıklarıyla meraklı gözlerin dikkatini çekti

Tan Taşçı ve sevgilisi plajda yoga yaptı

Geçen yaz Asena Atalay ile yaşadığı aşkla gündemden düşmeyen şarkıcı Tan Taşçı, önceki gün yeni sevgilisiyle Bodrum tatilinde görüntülendi.

5b502bbaae298b08f5f5242d

Tan Taşçı sevgilisi ile şezlongta oturduğu sırada hayranlarıyla bol bol selfie çekti.

ŞEZLONGTA YOGA

Habertürk muhabiri Hakan Yağcı'nın haberine göre, daha sonra sarışın sevgilisi ile otelin iskelesine geçen Tan Taşçı, burada sevgilisi ile yoga yaptı.

5b502bbaae298b08fa81efee

Esneme hareketleri yaparken sık sık düşen şarkıcıyı genç sevgilisi boynundan öperek teselli etti.

Daha sonra sevgilisinin yardımı ile ayaklarını diken şarkıcı, aynı hareketi sevgilisine de yaptırdı.

5b502bbaae298b08f5f5242f

İki sevgilinin bu halleri objektiflere böyle yansıdı.

PARTNER'Eski günler... Gençlik günleri...''Eski günler... Gençlik günleri...'
Ebru Şallı'nın eski eşi Harun Tan yoga hocası oldu Ebru Şallı'nın eski eşi Harun Tan yoga hocası oldu
Ölümden dönmüştü! Leyla Bilginel'in son haliÖlümden dönmüştü! Leyla Bilginel'in son hali
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
tan taşçı Tan Taşçı yoga

En Çok Okunan Haberler

Adnan Oktar'ın kedicikleri dövdüğü ve cinsel organlarına peçete soktuğu ortaya çıktı!

Adnan Oktar'ın kedicikleri dövdüğü ve cinsel organlarına peçete soktuğu ortaya çıktı!

Tansu Çiller: Çok ciddi bir kriz beklentisi görüyorum!

Tansu Çiller: Çok ciddi bir kriz beklentisi görüyorum!

Adnan Oktar suç örgütüne ikinci dalga operasyon! İş ve sanat dünyasından tanınmış isimler

Adnan Oktar suç örgütüne ikinci dalga operasyon! İş ve sanat dünyasından tanınmış isimler

Eski Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez'den dikkat çeken FETÖ açıklaması: Yaşar Tunagür, Gülen'e yardım etti!

Eski Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez'den dikkat çeken FETÖ açıklaması: Yaşar Tunagür, Gülen'e yardım etti!

Son dakika! Adnan Oktar tutuklandı

Son dakika! Adnan Oktar tutuklandı

Köşe yazarı Ersoy Dede'den Aref Ghafouri hakkında bomba iddia: Yalan Söylüyor

Köşe yazarı Ersoy Dede'den Aref Ghafouri hakkında bomba iddia: Yalan Söylüyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Mustafa Ceceli İntizar’dan korunma istedi

Mustafa Ceceli İntizar’dan korunma istedi

Zeynep Alkan duş pozuyla olay oldu

Zeynep Alkan duş pozuyla olay oldu

Ebru Şallı'nın eski eşi Harun Tan yoga hocası oldu

Ebru Şallı'nın eski eşi Harun Tan yoga hocası oldu

Ölümden dönmüştü! Leyla Bilginel'in son hali

Ölümden dönmüştü! Leyla Bilginel'in son hali

Hakan Akkaya'ya icra şoku!

Hakan Akkaya'ya icra şoku!

Ziynet Sali'den makyajsız ve seksi poz!

Ziynet Sali'den makyajsız ve seksi poz!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.