Tan Taşçı ve sevgilisi plajda yoga yaptı

Geçen yaz Asena Atalay ile yaşadığı aşkla gündemden düşmeyen şarkıcı Tan Taşçı, önceki gün yeni sevgilisiyle Bodrum tatilinde görüntülendi.

Tan Taşçı sevgilisi ile şezlongta oturduğu sırada hayranlarıyla bol bol selfie çekti.

ŞEZLONGTA YOGA

Habertürk muhabiri Hakan Yağcı'nın haberine göre, daha sonra sarışın sevgilisi ile otelin iskelesine geçen Tan Taşçı, burada sevgilisi ile yoga yaptı.

Esneme hareketleri yaparken sık sık düşen şarkıcıyı genç sevgilisi boynundan öperek teselli etti.

Daha sonra sevgilisinin yardımı ile ayaklarını diken şarkıcı, aynı hareketi sevgilisine de yaptırdı.

İki sevgilinin bu halleri objektiflere böyle yansıdı.

