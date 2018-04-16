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Tanem Sivar 7 ayda 12 kilo verdi

MAGAZİN HABERLERİ  | 16.04.2018 11:48 | Son Güncelleme

Hamilelik döneminde 12 kilo alan Tanem Sivar, kilolarını verdi. Sivar kilo vermek için ise özel bir çaba harcamamış

Tanem Sivar 7 ayda 12 kilo verdi

Tanem Sivar, Bozburun Yat Kulübü'nün sahibi Edhem Dirvana ile Aralık 2015'te Avustralya Sidney'de evlenmişti.

Ağustos 2017'de de oğlu Süleyman Dirvana'yı dünyaya getirmişti. Tanem Sivar hamilelik döneminde aldığı 12 kilonun tamamını 7 ayda verip 49'a düştü.

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Tanem Sivar'ın hamilelik kilolarını diyet yaparak değil, minik oğlu ile ilgilenmekten hem de çok sevdiği köpekleri Django'nun öldürülmesine duyduğu derin üzüntüden verdiği öğrenildi.

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Django'yu öldürmekle suçlanan komşuları Kaan Ünveren yarın hakim karşısına çıkacak. (Posta/Halil Kalmuk)

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