Tanım eş anlamlısı nedir? Tanım kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Tanım kelimesi dilimizde uzun yıllardır var olan ve Türkçe kökenli kelimelerden biridir. Kökeni Türkçe olan bu kelime çok uzun yıllardır cümle içinde kullanılıyor. Eski Türkçe "tan" fiiline eklenen "+Im" ekiyle türetilmiştir. Tanım Türk Dil Kurumuna göre şu anlamı karşıladığı anlamlar şu şekildedir:

Bir kavramın niteliklerini eksiksiz olarak belirtme veya açıklama

Tanım kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

Eş anlamlı kelimeler aynı zamanda anlamdaş kelimeler olarak da ifade edilir. Anlamdaş kelimelerin en belirgin özelliği birbirleri yerine kullanılabilmeleridir. Tanımın eş anlamlısı da cümle içinde tanım yerine kullanılabilen kelimelerden oluşur. Bu kelimeler konuşma ve yazı dilinde tanım yerine kullanıldıkları zaman kelime tekrarına engel olur. Tanım kelimesinin eş anlamı olan kelimeler cümle içinde aynı anlamları ifade eder. Tanım kelimesinin eş anlamı olan kelime de tanım yerine alternatif olarak her cümlede kullanılabilir. Tanım eş anlamlısı kelime "tarif" kelimesidir.

Tanımın eş anlamlıları ile örnek cümleler

Birçok farklı dilden dilimize geçen kelimeler olduğu gibi Türkçe kökenli kelimeler de bulunur. Bu kelimelerden biri de tanım kelimesidir. Tanımın eş anlamlılar ise tarif kelimesidir. Tarif kelimesi Arapça kökenli bir kelime olup dilimize Arapçadan geçmiştir. Eş anlamlı kelimelerin özellikleri arasında genellikle bir kelimenin yabancı kökenli olmasıdır. Tanım kelimesi Türkçe kökenli tarif de Arapça kökenlidir. Eş anlamlı kelimeler örnek cümleler ile açıklanabilir. Tanımın eş anlamlıları ile örnek cümleler şu şekilde sıralanabilir: