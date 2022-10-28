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Nam eş anlamlısı nedir? Nam kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

28.10.2022 16:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türk toplulukları tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapmış olmasıyla birlikte Türk dilleri de kültürel anlamda farklı dillerle etkileşim hâline geçmiştir. Bu durum gerçekleşen etkileşimler doğrultusunda birçok kelimenin Türkçeye girmesine ön ayak olmuştur. Başta Farsça ve Arapça olmak üzere birçok kelime Türkçeye geçmiştir. Nam kelimesi de bu kelimeler arasında yer almaktadır. Nam kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir, nasıl kullanılır?

Nam eş anlamlısı nedir? Nam kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Türkçenin kelime haznesi son derece geniştir. Türk coğrafyasının birçok kültüre ve topluluğa ev sahibi yapması bunun en temel sebeplerinden birisidir. Nam kelimesinin kökeni Farsçadan gelmektedir. Farsçada "ad, isim" anlamına gelen "nām" kelimesinden alıntıdır. Türkçeye de benzer bir anlamda geçen nam kelimesi Türkçenin eski dönemlerinden beri "isim" anlamında kullanılmaktadır. Nam kelimesi Türk Dil Kurumuna göre "ad" ve "ün" anlamlarına gelmektedir.

Nam kelimesinin birden fazla anlamı vardır. Nam kelimesi konuşma dilinde tek başına çok fazla yer almasa da "nam almak, nam salmak, nam kazanmak" gibi ifadelerle daha sık kullanılır.

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Nam kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

Türkçemizde birden fazla eş anlamlı olan kelime bulunmaktadır. Nam da bu kelimeler arasında yer alır. Nam kelimesi de eş anlamlılık durumu gösteren bir kelimedir. Nam kelimesinin eş anlamı olan kelime de nam kelimesiyle benzer anlamda kullanılır. Bu kelimenin anlamı nam ile aynı olup yazılışları farklıdır. Namın eş anlamlısı olan kelime "ad" kelimesidir.

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Namın eş anlamlıları ile örnek cümleler

Eş anlamlı kelimeler cümle içerisinde kullanıldığında cümle içindeki kelime haznemizi genişletir. Nam eş anlamlısı olan ad kelimesiyle ilgili örnek cümleler:

  • Adını duymayan kalmamış.
  • Ayşe'nin dürüstlüğü ve çalışkanlığıyla adını duymayan kalmamıştı.
  • Kleopatra güzelliğiyle adını birçok kültüre ulaştırmıştı.
  • Aldığı bronz madalyayla adını tüm dünyaya duyurdu.
  • Adından sürekli bahsettiren bir gençti.
  • Kısa sürede adı yayıldığı saldığı için herkes onu tanır.
  • Bu devirde en kısa zamanda ad yapan kişiler futbolcular.
  • Kahraman olmasıyla birlikte adını herkes tanıdı.
  • Bu iş tam adına göreydi.
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