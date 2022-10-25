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Kazak eş anlamlısı nedir? Kazak kelimesinin eş anlamlısı ve cümle içinde örnek kullanım

25.10.2022 08:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kazak kelimesi dilimizde sıkça kullanılmakta olan kelimeler arasında yer alır ve aktif olarak kullanılan bir kelimedir. Kazak kelimesi genellikle kışın üzerimize giydiğimiz kalın giysi için kullanılsa da birden fazla anlamı bulunur. Kazak kelimesinin Türk Dil Kurumuna göre pek çok anlamı vardır. Sesteş olan kazak kelimesinin eş anlamlısı nedir?

Kazak eş anlamlısı nedir? Kazak kelimesinin eş anlamlısı ve cümle içinde örnek kullanım

Kazak kelimesi sesteş bir kelimedir. Sesteş kelimeler aynı yazılsalar da farklı anlamları karşılar. Dilimizde üç farklı kazak kelimesi vardır. Giysi anlamında kullanılan kazak kelimesi dilimize Fransızcadan geçmiştir. Fransızca "casaque" kelimesinden alıntı olan kazak (I) kelimesinin anlamları şu şekildedir:

  • Baştan geçirilerek giyilen, genellikle kollu, örme üst giysisi
  • Jokeylerin giydiği, göz alıcı renklerde bir ceket türü

Kazak (II) ve kazak (III) kelimeleri ise Türkçe kökenlidir. Orta Türkçede "başı tıraşlı, başıboş, avare, akıncı" anlamlarına gelen "kazak" kelimesinden alıntıdır. Günümüzde de benzer anlamlarda kullanılan kazak (II) kelimesinin anlamları şu şekildedir:

  • Rusya'da ve İran'da ayrı bir sınıf oluşturan atlı asker.
  • Karısına söz geçirebilen, dediğini yaptırabilen erkek, kılıbık karşıtı.

Kazak kelimesi aynı zamanda özel bir isimdir. Kazak (III) kelimesinin anlamları şu şekildedir:

  • Kazakistan Cumhuriyeti'nde yaşayan Türk soylu halk veya bu halktan olan kimse.
  • Güney Rusya'da yaşayan Slavlaşmış bir topluluk ve bu topluluktan olan kimse.
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Kazak kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

Türkçede birçok kelimenin eş anlamlısı bulunmasının yanı sıra bazı kelimelerin de eş anlamlısı bulunmayabilir. Kazak sesteş bir kelime olmasına rağmen kelimesinin eş anlamlısı olan bir kelime dilimizde mevcut değildir.

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Kazak kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Kazak kelimesinin eş anlamı olmadığı için örnek cümleler veremeyiz. Kazak kelimesiyle ilgili cümle örnekleri:

  • Üzerine giydiği kazağı kendisine çok yakışmıştı.
  • Kazağını üzerine giymeden sakın dışarı çıkma.
  • Kış mevsimi geldiği için artık en sevdiği kazağını sırtından çıkarmıyordu.
  • Bu Kazak askerlerine de bak sen, zulümden başka şey yapmıyorlar.
  • Kazak kardeşlerimizle bir gün bir araya geleceğiz elbet.
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