Kazak eş anlamlısı nedir? Kazak kelimesinin eş anlamlısı ve cümle içinde örnek kullanım

Kazak kelimesi sesteş bir kelimedir. Sesteş kelimeler aynı yazılsalar da farklı anlamları karşılar. Dilimizde üç farklı kazak kelimesi vardır. Giysi anlamında kullanılan kazak kelimesi dilimize Fransızcadan geçmiştir. Fransızca "casaque" kelimesinden alıntı olan kazak (I) kelimesinin anlamları şu şekildedir:
Kazak (II) ve kazak (III) kelimeleri ise Türkçe kökenlidir. Orta Türkçede "başı tıraşlı, başıboş, avare, akıncı" anlamlarına gelen "kazak" kelimesinden alıntıdır. Günümüzde de benzer anlamlarda kullanılan kazak (II) kelimesinin anlamları şu şekildedir:
Kazak kelimesi aynı zamanda özel bir isimdir. Kazak (III) kelimesinin anlamları şu şekildedir:
Türkçede birçok kelimenin eş anlamlısı bulunmasının yanı sıra bazı kelimelerin de eş anlamlısı bulunmayabilir. Kazak sesteş bir kelime olmasına rağmen kelimesinin eş anlamlısı olan bir kelime dilimizde mevcut değildir.
Kazak kelimesinin eş anlamı olmadığı için örnek cümleler veremeyiz. Kazak kelimesiyle ilgili cümle örnekleri: