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Tanrıverdi, “Filistin Davasını Destekleyen Yılın Şahsiyeti” ödülünü aldı

KÜLTÜR SANAT HABERLERİ  | 21.12.2019 18:53 | Son Güncelleme

HAK-İŞ Konfederasyonu Kudüs Komitesi Başkanı Hüseyin Tanrıverdi, Filistin’in direniş mücadelesine yaptığı katkı ve destek çalışmalarından dolay merkezi Filistin’de bulunan Lady Of The Earth Vakfı tarafından “Filistin Davasını Destekleyen Yılın Şahsiyeti” ödülünü aldı.HAK-İŞ Konfederasyonu Kudüs Komitesi Başkanı Hüseyin Tanrıverdi’ye ödülünü, Ramallah Kültür Sarayı’nda düzenlenen törende Filistin Sosyal Kalkınma Bakanı ve Lady Of The Earth Vakfı Fahri Başkanı Ahmed Mecdelani verdi.Ödülü alan ilk Türk olduTanrıverdi, Lady Of The Earth Vakfı tarafından 2008’den bu yana verilen “Filistin Davasını Destekleyen Yılın Şahsiyeti” ödülünü alan ilk Türk oldu.“Ödül tüm Türk halkına verilmiştir”Aldığı ödülün sadece kendisi değil tüm Türk halkına verildiğini belirten Tanrıverdi, “Filistin davasına ve Mescid-i Aksa’ya sahip çıkmamız bir ödül için değil.

Tanrıverdi, “Filistin Davasını Destekleyen Yılın Şahsiyeti” ödülünü aldı

HAK-İŞ Konfederasyonu Kudüs Komitesi Başkanı Hüseyin Tanrıverdi, Filistin’in direniş mücadelesine yaptığı katkı ve destek çalışmalarından dolay merkezi Filistin’de bulunan Lady Of The Earth Vakfı tarafından “Filistin Davasını Destekleyen Yılın Şahsiyeti” ödülünü aldı.

HAK-İŞ Konfederasyonu Kudüs Komitesi Başkanı Hüseyin Tanrıverdi’ye ödülünü, Ramallah Kültür Sarayı’nda düzenlenen törende Filistin Sosyal Kalkınma Bakanı ve Lady Of The Earth Vakfı Fahri Başkanı Ahmed Mecdelani verdi.

Ödülü alan ilk Türk oldu
Tanrıverdi, Lady Of The Earth Vakfı tarafından 2008’den bu yana verilen “Filistin Davasını Destekleyen Yılın Şahsiyeti” ödülünü alan ilk Türk oldu.

“Ödül tüm Türk halkına verilmiştir”
Aldığı ödülün sadece kendisi değil tüm Türk halkına verildiğini belirten Tanrıverdi, “Filistin davasına ve Mescid-i Aksa’ya sahip çıkmamız bir ödül için değil. İnsanlığın gereği, inancımızın zorunluluğu olarak Türkiye’de ve uluslararası camiada Filistin’e sahip çıktık. Birleşmiş Milletler’in son genel kurulunda Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın yaptığı konuşmada elindeki haritayla 1948’den bu yana İsrail’in gün geçtikçe yoğunlaşan Filistin’i işgalini izahı, Amerikalıların, Avrupalıların ve İsraillilerin gözlerine baka baka bu işgali ifade etmesi Türkiye’nin Filistin’e bakışını ortaya koyuyor” diye konuştu.

“Kudüs bizlere emanet”
Filistin ve Kudüs’ün Hazreti Ömer, Selahaddin Eyyubi, Yavuz Sultan Selim ve Kanuni Sultan Süleyman’ın emaneti olduğunu, bu nedenle Filistin’e sahip çıkmayı bir görev olarak gördüklerini ifade eden Tanrıverdi, “2004’te rahmetli Arafat ile görüştüğümde şu cümleleri söylemişti ‘Sayın Tanrıverdi, El-Kuds adını buraya siz verdiniz. Dolayısıyla buranın kıymetini siz bilirsiniz. Burayı ancak siz korursunuz. Dolayısıyla Filistin size emanet’ demişti. Filistin yöneticileri de Filistin halkı da Türkiye’nin ne anlama geldiğini bildiği gibi, Türkiye ve Türkiye halkı da yöneticileri de Filistin’in ne anlama geldiğini çok iyi biliyor” ifadelerini kullandı.

“Filistin bizim için namustur”
Tanrıverdi, Filistin halkının çektiği acıları ve zulmü, işgalci İsrail’in hukuk tanımaz girişimlerini uluslararası platformlara taşıdıklarını belirterek, “Filistin bizim için bir namustur. Filistin bizim için bir mirastır. Dolayısıyla namusumuza, mirasımıza sahip çıkmak insani ve İslami görevimizdir” şeklinde konuştu.

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