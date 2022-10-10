Tantuni tarifi: MasterChef tantuni nasıl yapılır? Mersin’in tadına doyulamayan lezzeti tantuni...

Tantuninin nasıl yapıldığı araştırılıyor. MasterChef kaptanlık yarışında mücadele edecek olan yarışmacılar tantuni yapmaya çalışacaklar. Mersin’in en güzel lezzetlerinden biri olan tantuni yapımında dana eti kullanılıyor. Genellikle bu yemeği yaparken pamuk yağı kullanılıyor.

TANTUNİ TARİFİ

Sumak

1 çay bardağı sıvı yağ

1 su bardağı sıcak su

Lavaş

600 gram dana eti

1 adet kuru soğan

Yarım demet maydanoz

2 orta boy domates

Tuz

Kırmızı toz biber

TANTUNİ NASIL YAPILIR?

Tantuni hazırlanırken kullanılan yağ genelde pamuk yağıdır. Fakat hazırlayacağımız tarifte normal yağ kullanacağız. İlk olarak dana etini küçük parçalar halinde şekilde doğrayın ve ardından haşlayın. Bu esnada sebzeleri de bir yandan doğrayın.

Domateslerin ardından kuru soğanı da ince ve uzun şekilde doğrayın, sonrasında malzemeler arasında bulunan maydanozları kıyın.

Maydanozları ve soğanı bir yerde karıştırın ve dilediğiniz kadar sumak ekleyin. Haşlanan etleri de kenara alın ve sonra saca yağ eklemeye geçin. Saca, 1 çay bardağı sıvı yağ ilave edin.

Haşlanan etleri de buraya ekleyin ve bir çay bardağı su da ilave edin. Üzerine dilediğiniz miktarda ve göz kararı olacak şekilde tatlı toz biber, tuz atın. Kısa süre de karıştırın. Lavaşları saca tek tek sıralayın ve yağlayın. Sonrasında yağlı lavaşları kenara alabilirsiniz. Artık domates, soğan, maydanoz ve sumak karışımını içerisine ekleyin.

Bunun üzerine de pişen etleri ekleyin, sıkı şekilde sarın. Dürümler tamamlandıktan sonra yeniden saca koyun ve arkalı önlü olacak şekilde kızartın. İsteğinize göre farklı şekillerde servis edebilirsiniz. Afiyet olsun!

