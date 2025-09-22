YEMEK

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. YEMEK
  3. Tarifler

Tantuni tarifi! MasterChef tantuni tarifi: Tantuni nasıl yapılır, püf noktası nedir?

Tantuni tarifi merak ediliyor. TV8 ekranlarının sevilen yemek yarışması programı MasterChef tantuni tarifi yapılıyor. Peki, tantuni nasıl yapılır, püf noktaları neler? İşte adım adım tantuni yapılışı…

Tantuni tarifi! MasterChef tantuni tarifi: Tantuni nasıl yapılır, püf noktası nedir?
Sedef Karatay

Tantuni nasıl yapılır, sorusu MasterChef izleyicilerinin gündeminde yer aldı. Evde tantuni tarifine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

MALZEMELER

  • Lavaş
  • 350 gram dana antrikot
  • 2 bardak su
  • 1 adet soğan
  • Çeyrek çay kaşığı sumak
  • 2 adet domates
  • Yarım demet maydanoz
  • Yarım limon
  • Karabiber
  • Pul biber ya da kırmızı toz biber
  • Tuz
  • Zeytinyağı (alternatif olarak ayçiçeği yağı veya pamuk yağı)

TARİF

  • Etin hazırlanması: Dana antrikotu küçük küçük doğrayın. Doğranmış eti 2 bardak su ile haşlamaya bırakın. Et, ilk diriliğini kaybedip hafif renk değiştirene kadar pişirin.
  • Soğanlı karışım: 1 adet soğanı piyazlık doğrayın, küçük bir kaba alın. Üzerine çeyrek çay kaşığı sumak ekleyip hafifçe ovun. Biraz pul biber ekleyerek karıştırın ve dinlenmeye bırakın.
  • Etin pişirilmesi: Tavanızı ısıtın, 1 yemek kaşığı zeytinyağı ekleyin. Suyunu süzdüğünüz eti tavaya alıp kavurun. Et suyundan 2 kepçe ekleyerek suyunu çekene kadar pişirin. Bu işlemi et yumuşayana kadar tekrarlayın.
  • Baharat ve domates: Yumuşayan ete 1 yemek kaşığı yağ ekleyip kavurun. Damak zevkinize göre tuz, karabiber ve pul biber/kırmızı toz biber ekleyin. 2 adet domatesi küp doğrayıp ete ilave edin, 30 saniye kavurup ocağı kapatın.
  • Soğan ve Maydanoz: Dinlenen soğana doğranmış maydanozu ekleyip karıştırın.
  • Lavaşın hazırlanması: İnce lavaş seçerek lezzeti artırın. Lavaşın bir yüzünü tavadaki etli harçla ıslatın. Tezgâha aldığınız lavaşın üzerine etli harcı uzunlamasına yayın. Soğan-maydanoz karışımını ekleyin. İsteğe bağlı olarak domatesi çiğ şekilde lavaşın içine koyabilirsiniz.
  • Sarma ve servis: Malzemeleri eklediğiniz lavaşınızı ince bir şekilde sarın ve ortadan ikiye katlayın. Tantuniyi limon dilimleriyle servis edin.

AFİYET OLSUN!

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Türk somonu AB’de zirvede...Türk somonu AB’de zirvede...
Diyarbakır'ın en büyük karpuzları seçildi...Diyarbakır'ın en büyük karpuzları seçildi...

Anahtar Kelimeler:
Tantuni Masterchef
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

İstanbul'da dahil! Çok sert: Gelişini hissettirecek...

İstanbul'da dahil! Çok sert: Gelişini hissettirecek...

Euroya geçiş kararı almışlardı! Bulgaristan ayağa kalktı 'Titanik'e biniyoruz'

Euroya geçiş kararı almışlardı! Bulgaristan ayağa kalktı 'Titanik'e biniyoruz'

12 Dev Adam tarih yazmaya bi adım uzaklıkta! İşte final öncesi bilinmesi gereken her şey...

12 Dev Adam tarih yazmaya bi adım uzaklıkta! İşte final öncesi bilinmesi gereken her şey...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.