Tantuni tarifi! MasterChef tantuni tarifi: Tantuni nasıl yapılır, püf noktası nedir?

Tantuni nasıl yapılır, sorusu MasterChef izleyicilerinin gündeminde yer aldı. Evde tantuni tarifine aşağıdan ulaşabilirsiniz.
MALZEMELER
Lavaş
350 gram dana antrikot
2 bardak su
1 adet soğan
Çeyrek çay kaşığı sumak
2 adet domates
Yarım demet maydanoz
Yarım limon
Karabiber
Pul biber ya da kırmızı toz biber
Tuz
Zeytinyağı (alternatif olarak ayçiçeği yağı veya pamuk yağı)
TARİF
Etin hazırlanması: Dana antrikotu küçük küçük doğrayın. Doğranmış eti 2 bardak su ile haşlamaya bırakın. Et, ilk diriliğini kaybedip hafif renk değiştirene kadar pişirin.
Soğanlı karışım: 1 adet soğanı piyazlık doğrayın, küçük bir kaba alın. Üzerine çeyrek çay kaşığı sumak ekleyip hafifçe ovun. Biraz pul biber ekleyerek karıştırın ve dinlenmeye bırakın.
Etin pişirilmesi: Tavanızı ısıtın, 1 yemek kaşığı zeytinyağı ekleyin. Suyunu süzdüğünüz eti tavaya alıp kavurun. Et suyundan 2 kepçe ekleyerek suyunu çekene kadar pişirin. Bu işlemi et yumuşayana kadar tekrarlayın.
Baharat ve domates: Yumuşayan ete 1 yemek kaşığı yağ ekleyip kavurun. Damak zevkinize göre tuz, karabiber ve pul biber/kırmızı toz biber ekleyin. 2 adet domatesi küp doğrayıp ete ilave edin, 30 saniye kavurup ocağı kapatın.
Soğan ve Maydanoz: Dinlenen soğana doğranmış maydanozu ekleyip karıştırın.
Lavaşın hazırlanması: İnce lavaş seçerek lezzeti artırın. Lavaşın bir yüzünü tavadaki etli harçla ıslatın. Tezgâha aldığınız lavaşın üzerine etli harcı uzunlamasına yayın. Soğan-maydanoz karışımını ekleyin. İsteğe bağlı olarak domatesi çiğ şekilde lavaşın içine koyabilirsiniz.
Sarma ve servis: Malzemeleri eklediğiniz lavaşınızı ince bir şekilde sarın ve ortadan ikiye katlayın. Tantuniyi limon dilimleriyle servis edin.
