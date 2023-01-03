Tapınakta keşiş arkadaşlarının gözünün önünde penisini mutfak bıçağıyla kesti! “Birdenbire oldu”

27 yaşındaki Phra Oat, Kanchanaburi eyaletindeki bir tapınakta keşiş arkadaşlarının önünde mutfak bıçağıyla penisini kesti. Cinsel organını kestiği sırada yüzünde sakin bir gülümseme olduğu fark edilen adamın hareketi şaşkınlık yarattı. Acıdan bayılmak üzereyken etrafındaki kan havuzunun ortasında oturduğu anlarda sağlık görevlileri Phra Oat’a olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı.

“BİR NEDENİ YOK”

Hastaneye kaldırılan Oat’ın cinsel organı dikildi ve 27 yaşındaki keşiş tedavi altına alındı. Olaya ilişkin yerel basına konuşan keşiş, “Hala başım dönüyor. Bunun bir nedeni yok. Birdenbire oldu. Depresyonda değilim. Ellerim kendiliğinden hareket etti ve kesmeye başladı” dedi.