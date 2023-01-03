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Sosyal medyadan yaptığı cinsellik itirafı herkesi şaşkına çevirdi! “Kocamla birlikte uyumayı bıraktığımızdan beri...”

03.01.2023 11:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TikTok’ta yaklaşık 958 bin takipçisi bulunan dört çocuk annesi Miriam Ezaqui, kocasıyla aralarındaki cinsel çekimin sırlarından söz ederek herkesi şaşırtmayı başardı. 36 yaşındaki Ezaqui, 35 yaşındaki kocası Aron ile yakın ilişki kurmaktan kaçındıklarını söyledi. İkili aralarındaki tutkunun birlikte uyumayı bıraktıklarında ortaya çıktığını ifade etti.

Sosyal medyadan yaptığı cinsellik itirafı herkesi şaşkına çevirdi! “Kocamla birlikte uyumayı bıraktığımızdan beri...”

TikTok’tan çocukları ve ailesiyle birlikte paylaşım yaparak kısa sürede 1 milyona yaklaşan takipçi sayısına ulaşan Ezaqui son olarak cinsellik üzerine yaptığı paylaşımla herkesi şoke etti. Doğum hemşiresi olarak görev yapan Ezaqui, “Kocamla birbirimize çok bağlıyız. Kocamla birlikte uyumayı bıraktığımızdan beri cinsel hayatımız inanılmaz bir noktaya geldi” ifadelerini kullandı.

“NİDDAH DÖNEMLERİNDE UZAK DURUYORUZ”

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South West News Service'e verdiği demeçte Ezaqui, “Niddah dönemlerinde hiçbir şekilde fiziksel birliktelik yaşayamayız. Bu nedenle sahip olduğumuz irademizi korumak için birbirimizden uzak duruyoruz. Ayın iki haftası ayrı yatakları paylaşıyorduk. Uyku düzenimizde de yardımcı olduğunu gördük ve bu uygulamayı sürekli hale getirdik. Cinselliğe her adım attığınızda yeniden düğün geceniz gibi geliyor” dedi.

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Yahudi olduğunu dile getiren Ezaqui, “Yahudilik cinsel ilişkiye bakış açısını daha farklı bir hale getiriyor. Cinsel ilişkiye girmenize izin verilen zamanlar son derece özen ve anlamlı. İlişkiyi güçlendirecek önemli detaylar” ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Cinsellik

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