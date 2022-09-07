Taptaze domatesler kışa hazır! Domates salçası nasıl yapılır? Domates salçası tarifi

Domates salçasının birçok yemekte kullanılması gerekiyor. Yemeklere lezzet katan domates salçası makarnaya da oldukça yakışıyor. Genellikle hazır alınan ve evde yapımının zor olduğu düşünülen domates salçasını evde bir kez yapınca hep yapmak isteyeceksiniz.

DOMATES SALÇASI TARİFİ

Malzemeler

20 kilogram domates

200 gram kaya tuzu

1 çay bardağı zeytinyağı

Yapılışı

Domateslerin yeşil saplarını çıkarın ve bir kaba iri iri doğrayın.

Doğradığınız domateslerin üzerine kaya tuzunun yarısını ilave edin. Kapağını kapatın ve 3-4 gün iyice domatesler eriyip, kabukları kolay ayrılır kıvama gelinceye kadar bekletin.

Kabukları ve çekirdekleri ayırmak için domatesleri geniş bir süzgeçte süzün. Kabuk ve çekirdekten oluşan posayı atın.

Süzgecin altında kalan kısmın suyunu süzmek ve daha lezzetli salça hazırlamak için bu sulu domatesleri, tülbentten süzün ve tülbentte kalan koyu kısmı geniş bir tepsiye yayın.

Yaydığınız domateslerin üzerine kalan tuzu ve zeytinyağını ilave edin ve karıştırın.

Bu aşamada iki yöntem kullanabilirsiniz. Birincisi vaktiniz varsa, güneşte kurutmak diğeriyse fırında kurutmak.

Fırında kurutma yöntemini seçerseniz, 100 derecelik fırında 15-20 dakikada bir pişirerek 2 saat içinde salçanızı hazırlayabilirsiniz.

İlk ve en çok tercih edilen yöntemi tercih ederseniz de tepsinin üzerini tülbent yardımıyla sıkı sıkı örtün ve günde iki defa karıştırın.

3-4 gün içinde salçanız hazır. Cam kavanozlara alın ve dilediğiniz kadar muhafaza edin.

AFİYET OLSUN!

