Taraftarın 'Göğüslerini aç' demesiyle akıllara kazındı! Diletta Leotta ünlü kaleciyle özel anlarını paylaştı

Bir dönem göğüsleri nedeniyle gündem olan ünlü sunucu ve spor spikeri Diletta Leotta, Napoli taraftarlarının 'Göğüslerini aç' sloganlarına maruz kalmıştı. Ünlü sunucu, yaşadığı ilginç duruma gülerek tepki vermişti.

Uzun zamandır Beşiktaş'ın eski kalecisi Loris Karius ile birliktelik yaşayan Diletta Leotta geçtiğimiz aylarda anne olmanın heyecanını yaşadı.

Loris Karius ve Diletta Leotta çifti mutlu birlikteliklerini bir bebek ile taçlandırdı. Çift, Aria adını verdikleri bebekleriyle karelerini zaman zaman sosyal medya hesaplarından paylaşıyorlar.

Doğumdan sonra hemen eski formuna kavuşan Diletta Leotta son haliyle dikkat çekmişti. Diletta Leotta şimdi de Loris Karius ile özel anlarını paylaştı.

Evlilik teklifi aldığını duyuran Diletta Leotta romantik karelerine; 'Evet dedim!

Size söylemek için birkaç ay bekledim çünkü Loris ve ben mümkün olduğunca Aria'nın doğumunun duygularını yaşamak istedik. ' notunu düştü.







