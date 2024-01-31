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Taraftarın 'Göğüslerini aç' demesiyle akıllara kazındı! Diletta Leotta ünlü kaleciyle özel anlarını paylaştı

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
31.01.2024 15:40 | Son Güncelleme:
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İtalyan spor spikeri Diletta Leotta, Can Yaman ile ilişkisiyle birlikte Türkiye'de de tanınır bir isim haline geldi. Sosyal medyada dünyanın en seksi spikeri olarak ifade edilen İtalyan yıldız uzun zamandır Beşiktaş'ın eski kalecisi Loris Karius ile birliktelik yaşıyor. Bir bebekleri olan ünlü çift özel anlarını paylaştı.

Taraftarın 'Göğüslerini aç' demesiyle akıllara kazındı! Diletta Leotta ünlü kaleciyle özel anlarını paylaştı

Bir dönem göğüsleri nedeniyle gündem olan ünlü sunucu ve spor spikeri Diletta Leotta, Napoli taraftarlarının 'Göğüslerini aç' sloganlarına maruz kalmıştı. Ünlü sunucu, yaşadığı ilginç duruma gülerek tepki vermişti.

Diletta Leotta 1

Uzun zamandır Beşiktaş'ın eski kalecisi Loris Karius ile birliktelik yaşayan Diletta Leotta geçtiğimiz aylarda anne olmanın heyecanını yaşadı.

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Loris Karius ve Diletta Leotta çifti mutlu birlikteliklerini bir bebek ile taçlandırdı. Çift, Aria adını verdikleri bebekleriyle karelerini zaman zaman sosyal medya hesaplarından paylaşıyorlar.

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Doğumdan sonra hemen eski formuna kavuşan Diletta Leotta son haliyle dikkat çekmişti. Diletta Leotta şimdi de Loris Karius ile özel anlarını paylaştı.

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Evlilik teklifi aldığını duyuran Diletta Leotta romantik karelerine; 'Evet dedim!
Size söylemek için birkaç ay bekledim çünkü Loris ve ben mümkün olduğunca Aria'nın doğumunun duygularını yaşamak istedik. ' notunu düştü.

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Diletta Leotta Loris Karius sosyal medya anne istedi
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