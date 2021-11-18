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Seferihisar'ın gizli kalmış bir lezzeti: Tarçınla peyniri bir araya getiren samsades tarifi

18.11.2021 03:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Seferihisar mutfağının ön plana çıkan lezzetlerinin başında samsades gelir. Lor peyniri ve tarçın gibi iki umulmadık tadı ortak bir paydada buluşturan bu lezzetten bir daha vazgeçemeyeceksiniz. İncecik hamuru ve çıtır çıtır dokusuyla hem gözlere hem de midenize bir şölen yaşatacak. İşte tadı damağınızda kalacak samsades tarifi...

Seferihisar'ın gizli kalmış bir lezzeti: Tarçınla peyniri bir araya getiren samsades tarifi

Seferihisar'ın gizli kalmış bir cevheri olarak nitelendirebileceğimiz samsades, tatlı ve tuzlunun harmanlanmasıyla oluşuyor. Kızartılarak yapılan bu tatlı oldukça pratik bir şekilde hazırlanıyor. Bir kez yedikten sonra vazgeçemeyeceğiniz samsades, evdeki malzemelerle rahatça hazırlayabileceğiniz lezzetlerden bir tanesi. Hem göze hem de damağa hitap eden ve çıtır çıtır bir atıştırmalık olan samsades tarifine buyurun, birlikte göz atalım.

SAMSADES TARİFİ

MALZEMELER

  • 3 su bardağı un

  • 1 çay kaşığı tuz

  • 2 su bardağı su

İÇ DOLGUSU İÇİN

  • 1 çay kaşığı tarçın

  • 4 yemek kaşığı lor peyniri

  • 1.5 yemek kaşığı şeker

ŞERBETİ İÇİN

  • 2 su bardağı şeker

  • 2.5 su bardağı su

  • 4-5 damla limon suyu

  • 1 tatlı kaşığı tarçın

HAZIRLANIŞI

  • İlk olarak geniş bir kaba 2 su bardağı unu ve tuzu ilave edin.

  • Daha sonra 1.5 su bardağı suyu una ekleyin.

  • Hamur kulak memesi kıvamına gelinceye kadar yavaş yavaş un ve su ilave etmeye devam edin.

  • Kulak memesi kıvamına gelen hamuru 10-15 dakika boyunca dinlendirin.

  • Dinlendirdiğiniz hamuru 2 eşit parçaya bölün.

  • Düz bir zemine böldüğünüz bezelerden birini alın.

  • Un ve merdane yardımıyla açarak inceltin.

  • İncelen hamurun kenarlarını düzeltin ve dikdörtgen şeklini verin.

  • Dikdörtgen şeklini verdiğiniz hamuru 3-4 cm'lik şeritler halinde kesin.

  • Şeritlerinizi tam ortadan ve yatay olacak şekilde 2 eş parçaya bölün.

  • Bir kabın içerisine şekeri, tarçını ve lor peynirini alarak iç dolgusunu oluşturun.

  • Hazırlamış olduğunuz şeritlere lor peyniri harcını ekleyin ve muska şeklinde sarmaya başlayın.

  • Bütün hamur için aynı işlemi uygulayın.

  • Derin bir tencereye bol miktarda sıvı yağ dökün ve kızana kadar ısıtın.

  • Yağ kızınca sarmış olduğunuz muska şeklindeki hamurlarınızı kızartın.

  • Bir tencerede tarçını, suyu ve şekeri kaynatın.

  • Kaynayan karışıma limon suyu ilave edin. Tatlının şerbeti hazır bile!

  • Kızartılan muska şeklindeki tatlının üzerine sıcak şerbeti ilave edin.

  • Dilerseniz kaymakla servis edebilirsiniz.

  • Samsades tatlınız hazır. Afiyet olsun!
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