Seferihisar'ın gizli kalmış bir lezzeti: Tarçınla peyniri bir araya getiren samsades tarifi

Seferihisar'ın gizli kalmış bir cevheri olarak nitelendirebileceğimiz samsades, tatlı ve tuzlunun harmanlanmasıyla oluşuyor. Kızartılarak yapılan bu tatlı oldukça pratik bir şekilde hazırlanıyor. Bir kez yedikten sonra vazgeçemeyeceğiniz samsades, evdeki malzemelerle rahatça hazırlayabileceğiniz lezzetlerden bir tanesi. Hem göze hem de damağa hitap eden ve çıtır çıtır bir atıştırmalık olan samsades tarifine buyurun, birlikte göz atalım.

SAMSADES TARİFİ

MALZEMELER

3 su bardağı un

1 çay kaşığı tuz

2 su bardağı su

İÇ DOLGUSU İÇİN

1 çay kaşığı tarçın

4 yemek kaşığı lor peyniri

1.5 yemek kaşığı şeker

ŞERBETİ İÇİN

2 su bardağı şeker

2.5 su bardağı su

4-5 damla limon suyu

1 tatlı kaşığı tarçın

HAZIRLANIŞI