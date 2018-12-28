MAGAZİN

Tarih belli oldu! 'Alice' geliyor

MAGAZİN HABERLERİ  | 28.12.2018 09:47 | Son Güncelleme

Serenay Sarıkaya, Ezgi Mola ve Enis Arıkan’ın başrolleri paylaştığı 'Alice' isimli müzikalin sahne tarihi belli oldu.

Tarih belli oldu! 'Alice' geliyor

Serenay Sarıkaya, sosyal medya hesabından ‘Alice Harikalar Diyarında’ adlı eserden uyarlanan ve provaları devam eden ‘Alice’ isimli müzikalin ilk kez 7 Şubat akşamı sahneleneceğini duyurdu.

İşte Sarıkaya’nın o paylaşımı;,


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Anahtar Kelimeler:
Serenay Sarıkaya Ezgi Mola enis arıkan

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