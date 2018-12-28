Tarih belli oldu! 'Alice' geliyor

Serenay Sarıkaya, sosyal medya hesabından ‘Alice Harikalar Diyarında’ adlı eserden uyarlanan ve provaları devam eden ‘Alice’ isimli müzikalin ilk kez 7 Şubat akşamı sahneleneceğini duyurdu.

İşte Sarıkaya’nın o paylaşımı;,



