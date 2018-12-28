Tarih belli oldu! 'Alice' geliyor

Serenay Sar\u0131kaya, sosyal medya hesab\u0131ndan \u2018Alice Harikalar Diyar\u0131nda\u2019 adl\u0131 eserden uyarlanan ve provalar\u0131 devam eden \u2018Alice\u2019 isimli m\u00fczikalin ilk kez 7 \u015eubat ak\u015fam\u0131 sahnelenece\u011fini duyurdu. \n\u0130\u015fte Sar\u0131kaya\u2019n\u0131n o payla\u015f\u0131m\u0131;,\nTelefonunuz bozulursa yapman\u0131z gereken tek \u015fey!Manga'dan samimi itiraf! 'G\u00f6r\u00fcc\u00fc usul\u00fc tan\u0131\u015ft\u0131k'Hamile kar\u0131s\u0131n\u0131n ili\u015fkisini anlatt\u0131!
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