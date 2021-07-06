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Tarih boyunca afrodizyak olarak kullanılan garip yöntemler! İspanyol sineğinden solucan püresine...

06.07.2021 10:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tarih boyunca insanlar sevdikleri kişilere kavuşmak veya onların sevgilerini kazanmak için aşk iksirleri yapmıştır. Bu listede solucan püresinden İspanyol sineğine kadar oldukça ilginç iksirler bulunuyor.

Tarih boyunca afrodizyak olarak kullanılan garip yöntemler! İspanyol sineğinden solucan püresine...

Yunan mitolojisininin aşk tanrıçası Afrodit’ten esinlenerek isimlendirilen afrodiyakların güç, cinsel dürtü ve arzuyu arttığı söylenir. Günümüzde çilek, çikolata ve istiridye gibi besinlerin afrodizyak etkisi olduğu söylenir. Ancak tarih boyunca sevdiği kişiye kavuşmak isteyenler birbirinden ilginç birçok iksire imza attı. Ezilmiş solucanlar, insan terinden yapılan kekler, kertenkele boynu ve nadir bitki özleri... Sizler için oldukça tufaf bu bileşenleri araştırdık.

İSPANYOL SİNEĞİ

İspanyol sineği olarak bilinen zehirli böcek, Antik Yunan döneminden beri aşk iksiri olarak kullanıldı. Kabarık bir yapısı bulunan ve zümrüt yeşili olan sinek, genellikle şifalı otlarla birlikte ezilerek tonik haline getirildi. Bu tonik vücuda sürüldüğünde vücut ısısının yükselmesine neden oluyordu. Ancak bu ısı bir süre sonra iltihaplanmaya yol açıyordu.

KERTENKELE BOYNU

Hayvan parçaları, tarih boyunca tıbbın gelişiminde oldukça büyük rol oynadı. Özellikle afrodizyak yapımında böcek ve sürüngenler kullanılıyordu. Kertenkele boynu ilk olarak Amerika’nın yerlileri tarafından afrodizyak oldu.

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SOLUCANLAR

17.yüzyılda sömürge olan New Mexico’da yerleşik İspanyollar, yerli Amerikalılarla ticaret yapmaya başladı. Ticaret genellikle kadın ve erkekler arasında gerçekleşiyordu. Bu döneme ait Engizisyon kayıtlarında, çok sayıda İspanyol kadının yerli halktan temin ettikleri iksirler nedeniyle büyücülükten hüküm giydiğini gösteriyor. Bu iksirlerin en popüler olanı ise solucan püresiydi. Kadınlar solucan püresini eşlerinin ya da sevgililerinin göğsüne sürmek için kullanıyordu.

İNSAN TERİNDEN YAPILAN KEK

Tarih boyunca kullanılan afrodizyakların pek çoğu iştah kapatan bir tarife sahipti. Bu afrodizyaklar yapılırken çoğunlukla insan sıvıları kullanılıyordu. Bazı Orta Çağ tariflerinde; ter, kan ya da diğer vücut sıvılarından yapılan kekin muhteşem bir afrodizyak olduğu yazıyordu.

KUTSAL EKMEK

Roma Katolik Kilisesi'nde yapılan Eucharist ayini sırasında kutsal ekmeğin İsa'nın bedenine dönüştüğüne inanılır. Bu nedenle bazı insanlar bu kutsal ekmeğin büyülü güçleri olduğuna inanıyordu.

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