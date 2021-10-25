Tarih kitapları yeniden yazılabilir! Binlerce yıl öncesine ışık tutuyor

2019 yılında keşfedilen Khuwy isimli yüksek rütbeli bir asilzadenin korunmuş cesedinin yapılan araştırmalardan çok daha eski olduğu belirlendi. Keşfedilen en eski Mısır mumyalarından biri olduğu anlaşılan Khuwy, eski krallık dönemine tarihlenmesi, yaklaşık 4.000 yıl önce mumyalama tekniklerinin oldukça gelişmiş olduğunu kanıtlıyor. Vücudun mumyalama sürecinin ve kullanılan malzemelerin (son derece ince keten sargısı ve yüksek kaliteli reçinesi de dahil olmak üzere) karmaşıklığının, ancak 1.000 yıl sonrasında başarıldığı sanılıyordu.

“MUMYALAMA TARİHİNİ DEĞİŞTİRİR”

Kahire’deki Amerikan Üniversitesi’nde Mısırbilim başkanı ve mumyalama tarihi konusunda önde gelen bir uzman olan Profesör Salima Ikram şunları söylüyor: “Eğer bu gerçekten bir Eski Krallık mumyasıysa, mumyalama ve Eski Krallık tarihiyle ilgili tüm kitapların gözden geçirilmesi gerekecek. Bu, mumyalamanın evrimi konusundaki anlayışımızı tamamen tersine çeviriyor. Kullanılan malzemeler, kökenleri ve bunlarla ilişkili ticaret yolları, Eski Krallık Mısır’ına dair anlayışımızı önemli ölçüde etkileyecek.” dedi.

Daha önceki yıllarda bulunan mumyalardan çıkan sonuçlara dair bilgiler veren İkram, “Şimdiye kadar, Eski Krallık mumyalamanın beynin ve yalnızca ara sıra iç organların çıkarılması gibi basit tekniklerden oluştuğunu düşünüyorduk. Gerçekten de ölen kişinin iç görünümünden çok dış görünüşüne önem verilirdi. Ayrıca, şimdiye kadar kaydedilen Eski Krallık mumyalarında reçinelerin kullanımı çok daha sınırlıydı. Bu mumya, reçineler ve tekstillerle dolu ve tamamen farklı bir mumyalama izlenimi veriyor. Aslında, daha çok 1.000 yıl sonrasına ait mumyalara benziyor. Eğer bu gerçekten Khuwy ise, bu Eski Mısır tarihinde büyük bir adım.” diye konuştu.

ÇALIŞMALAR YENİ YAPILDI

Sakkara’daki nekropolde, gösterişli bir mezarda keşfedilmişti. Tarihlendirme ve analizine ilişkin çalışma ise yeni yapıldı. Hiyeroglifler, 4.000 yıldan fazla bir süre önce yaşayan kraliyet ailesinin bir akrabası olan Khuwy’ye ait olduğunu ortaya çıkardı. İkram söz konusu durum için, “Bu olağanüstü. Bu tür kaliteli ketenleri bu kadar çok gördüğüm tek dönem, 21. Hanedandı.” ifadelerini kullandı.



