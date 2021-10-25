Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. Tarih kitapları yeniden yazılabilir! Binlerce yıl öncesine ışık tutuyor

Tarih kitapları yeniden yazılabilir! Binlerce yıl öncesine ışık tutuyor

25.10.2021 09:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Asilzade Khuwy’nin keşfi, Antik Mısırlıların düşünülen tarihten 1000 yıl öncesinde gelişmiş mumyalama yöntemlerinin kullandığını ortaya çıkarttı. Tarih kitaplarının yeniden yazılmasına yol açabilecek bu keşfe göre, ölülere özel olarak kullanılan bir mumlayama tekniği tercih ediliyordu.

Tarih kitapları yeniden yazılabilir! Binlerce yıl öncesine ışık tutuyor

2019 yılında keşfedilen Khuwy isimli yüksek rütbeli bir asilzadenin korunmuş cesedinin yapılan araştırmalardan çok daha eski olduğu belirlendi. Keşfedilen en eski Mısır mumyalarından biri olduğu anlaşılan Khuwy, eski krallık dönemine tarihlenmesi, yaklaşık 4.000 yıl önce mumyalama tekniklerinin oldukça gelişmiş olduğunu kanıtlıyor. Vücudun mumyalama sürecinin ve kullanılan malzemelerin (son derece ince keten sargısı ve yüksek kaliteli reçinesi de dahil olmak üzere) karmaşıklığının, ancak 1.000 yıl sonrasında başarıldığı sanılıyordu.

“MUMYALAMA TARİHİNİ DEĞİŞTİRİR”

Kahire’deki Amerikan Üniversitesi’nde Mısırbilim başkanı ve mumyalama tarihi konusunda önde gelen bir uzman olan Profesör Salima Ikram şunları söylüyor: “Eğer bu gerçekten bir Eski Krallık mumyasıysa, mumyalama ve Eski Krallık tarihiyle ilgili tüm kitapların gözden geçirilmesi gerekecek. Bu, mumyalamanın evrimi konusundaki anlayışımızı tamamen tersine çeviriyor. Kullanılan malzemeler, kökenleri ve bunlarla ilişkili ticaret yolları, Eski Krallık Mısır’ına dair anlayışımızı önemli ölçüde etkileyecek.” dedi.

Daha önceki yıllarda bulunan mumyalardan çıkan sonuçlara dair bilgiler veren İkram, “Şimdiye kadar, Eski Krallık mumyalamanın beynin ve yalnızca ara sıra iç organların çıkarılması gibi basit tekniklerden oluştuğunu düşünüyorduk. Gerçekten de ölen kişinin iç görünümünden çok dış görünüşüne önem verilirdi. Ayrıca, şimdiye kadar kaydedilen Eski Krallık mumyalarında reçinelerin kullanımı çok daha sınırlıydı. Bu mumya, reçineler ve tekstillerle dolu ve tamamen farklı bir mumyalama izlenimi veriyor. Aslında, daha çok 1.000 yıl sonrasına ait mumyalara benziyor. Eğer bu gerçekten Khuwy ise, bu Eski Mısır tarihinde büyük bir adım.” diye konuştu.

3.000 yıl önce yaşadığını iddia etti! Reenkarnasyonun sorgulanmasına neden olan bir kadın: Dorothy Eady3.000 yıl önce yaşadığını iddia etti! Reenkarnasyonun sorgulanmasına neden olan bir kadın: Dorothy Eady

ÇALIŞMALAR YENİ YAPILDI

Sakkara’daki nekropolde, gösterişli bir mezarda keşfedilmişti. Tarihlendirme ve analizine ilişkin çalışma ise yeni yapıldı. Hiyeroglifler, 4.000 yıldan fazla bir süre önce yaşayan kraliyet ailesinin bir akrabası olan Khuwy’ye ait olduğunu ortaya çıkardı. İkram söz konusu durum için, “Bu olağanüstü. Bu tür kaliteli ketenleri bu kadar çok gördüğüm tek dönem, 21. Hanedandı.” ifadelerini kullandı.

Güzelliğiyle görenleri kendisine hayran bırakan bir mumya: Lolan GüzeliGüzelliğiyle görenleri kendisine hayran bırakan bir mumya: Lolan Güzeli


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
e-Devlet üzerinden yeni hizmet! Hepsi erişime açıldıe-Devlet üzerinden yeni hizmet! Hepsi erişime açıldı
PARTNEREmine Ün'ün kardeşini görenler aynı yorumu yapıyor! Güzelliği hayran bıraktıEmine Ün'ün kardeşini görenler aynı yorumu yapıyor! Güzelliği hayran bıraktı
Kimler en kısa yaşam süresine sahiptir?Kimler en kısa yaşam süresine sahiptir?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Koronavirüsü bilmişti! Ekonomi tahminleri şaşırttı

Koronavirüsü bilmişti! Ekonomi tahminleri şaşırttı

Kediye benzemek için defalarca kez ameliyat olmuştu

Kediye benzemek için defalarca kez ameliyat olmuştu

Paylaşımlarıyla ünlüleri ti’ye alıyor! Herkes onun peşinde

Paylaşımlarıyla ünlüleri ti’ye alıyor! Herkes onun peşinde

2 ay boyunca cesetle yaşadı! Farkında dahi değildi

2 ay boyunca cesetle yaşadı! Farkında dahi değildi

İlginizi Çekebilir

Bu halini herkes unuttu!

Bu halini herkes unuttu!

Koronavirüsü bilmişti! Ekonomi tahminleri şaşırttı

Koronavirüsü bilmişti! Ekonomi tahminleri şaşırttı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü restoranda üniforma krizi! Kısalığı çalışanları kızdırdı

Ünlü restoranda üniforma krizi! Kısalığı çalışanları kızdırdı

Koronavirüsü bilmişlerdi! 2022 kehanetleri şaşırttı

Koronavirüsü bilmişlerdi! 2022 kehanetleri şaşırttı

En zeki iller belli oldu! Listenin zirvesindeki il şaşırttı

En zeki iller belli oldu! Listenin zirvesindeki il şaşırttı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.