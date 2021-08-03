Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. Güzelliğiyle görenleri kendisine hayran bırakan bir mumya: Lolan Güzeli

Güzelliğiyle görenleri kendisine hayran bırakan bir mumya: Lolan Güzeli

03.08.2021 14:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çin’in Doğu Türkistan eyaletindeki tarım havzasında bulunan mumyalardan biri olan Lolan Güzeli (Xiaohe), Kafkasyalı insanlara benzemesi ve güzelliğiyle binlerce yıl sonra dahi konuşulmaya devam ediyor. Kökenine dair hala araştırmalar yapılan mumyanın bozulmamış yapısı görenleri şaşkına çeviriyor.

Güzelliğiyle görenleri kendisine hayran bırakan bir mumya: Lolan Güzeli

Çin’in kurak Sincan Eyaleti’ndeki Tarim Havzası’nda bulunan mumya, tarihi kazılar sonucunda ortaya çıkmıştı. Lolan Güzeli adı verilen bu mumyanın Mısır ve diğer medeniyetlere ait olan mumyalardan en büyük farkı ise, mumyalama işlemi sırasında kullanılan yöntemdi. Mumyalama işlemi sırasında iç organlar çıkartılmaması ve vücudunda at kılından elde edilen dikiş ipiyle kapatılan ameliyat izlerinin olması onu diğerlerinden ayırıyordu.

3.000 yıl önce yaşadığını iddia etti! Reenkarnasyonun sorgulanmasına neden olan bir kadın: Dorothy Eady3.000 yıl önce yaşadığını iddia etti! Reenkarnasyonun sorgulanmasına neden olan bir kadın: Dorothy Eady

ASYALILARA BENZEMEMESİ TARTIŞMA YARATTI

1

Bulunduğu bölgede Çin halkından çok önceki dönemde yaşadığı tespit edilen Lolan Güzeli, boy, çehre ve vücut hatlarıyla Asya ırkına benzemiyordu. Çinlilerin yapısına göre, daha uzun boylu, beyaz tenli, upuzun kirpikli, ince düz burunlu olan mumya daha çok Avrupalı bir görüntü sergiliyordu.

Yüzlerce yıldır bedenlerini korumayı başaran ve hala gizemini koruyan bir sır: Bataklık MumyalarıYüzlerce yıldır bedenlerini korumayı başaran ve hala gizemini koruyan bir sır: Bataklık Mumyaları


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Türkiye sizinle gurur duyuyor! İşte 7 dev isimTürkiye sizinle gurur duyuyor! İşte 7 dev isim
Hava kararınca başladı! Binlercesi gökyüzünden yağdıHava kararınca başladı! Binlercesi gökyüzünden yağdı
Kararan tencereyi ilk günkü parlaklığına kavuşturmak için...Kararan tencereyi ilk günkü parlaklığına kavuşturmak için...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Önce Ken Bebek, şimdi ise Barbie! Defalarca kez ameliyat oldu

Önce Ken Bebek, şimdi ise Barbie! Defalarca kez ameliyat oldu

Tüyler ürperten kehanetleri 5 asırdır konuşuluyor

Tüyler ürperten kehanetleri 5 asırdır konuşuluyor

Herkes yaşıyor ancak nedenini bilmiyor! Saçlar neden beyazlar?

Herkes yaşıyor ancak nedenini bilmiyor! Saçlar neden beyazlar?

5 bin yıldır aynı! İlkel yaşamlarından vazgeçmiyorlar

5 bin yıldır aynı! İlkel yaşamlarından vazgeçmiyorlar

İlginizi Çekebilir

Bu halini herkes unuttu!

Bu halini herkes unuttu!

Tüyler ürperten meslek! Ölülere makyaj yapıyorlar

Tüyler ürperten meslek! Ölülere makyaj yapıyorlar

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Tüm dünya onu konuşuyor! ‘En genç konuşmacı’ oldu

Tüm dünya onu konuşuyor! ‘En genç konuşmacı’ oldu

‘Papaz kızı’ hayatını terk etti! Milyonlarca dolar kazanıyor

‘Papaz kızı’ hayatını terk etti! Milyonlarca dolar kazanıyor

O uzuvlarını istemiyorlar! Doktorlara yalvarıyorlar

O uzuvlarını istemiyorlar! Doktorlara yalvarıyorlar

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.