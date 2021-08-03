Güzelliğiyle görenleri kendisine hayran bırakan bir mumya: Lolan Güzeli

Çin’in kurak Sincan Eyaleti’ndeki Tarim Havzası’nda bulunan mumya, tarihi kazılar sonucunda ortaya çıkmıştı. Lolan Güzeli adı verilen bu mumyanın Mısır ve diğer medeniyetlere ait olan mumyalardan en büyük farkı ise, mumyalama işlemi sırasında kullanılan yöntemdi. Mumyalama işlemi sırasında iç organlar çıkartılmaması ve vücudunda at kılından elde edilen dikiş ipiyle kapatılan ameliyat izlerinin olması onu diğerlerinden ayırıyordu.

ASYALILARA BENZEMEMESİ TARTIŞMA YARATTI

Bulunduğu bölgede Çin halkından çok önceki dönemde yaşadığı tespit edilen Lolan Güzeli, boy, çehre ve vücut hatlarıyla Asya ırkına benzemiyordu. Çinlilerin yapısına göre, daha uzun boylu, beyaz tenli, upuzun kirpikli, ince düz burunlu olan mumya daha çok Avrupalı bir görüntü sergiliyordu.



