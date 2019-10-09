Tarihçiler 1500 yıllık tableti sonunda çözdü: Rakibine beddua ediyor

İsrail’in Kayserya şehrinin yakınındaki Caesarea Maritma antik kentinde bir tiyatro yıkıntıları arasında 1950’lerde bulunan tabletin dili 70 yıllık bir uğraş sonucunda nihayet çözüldü.

Verona Üniversitesi’nden İtalyan tarihçi Attilio Mastrocinque, tableti yansıtma dönüşümlü görüntüleme (Reflectance Transformation Imaging-RTI) tekniğini kullanarak tercüme etmeyi başardı.

Bu yöntemle farklı ışıklandırma koşulları altında yüzeyin pek çok fotoğrafı çekiliyor, bu verilerden geliştirilmiş bir görüntü elde ediliyor. Böylece yüzey her ne kadar aşınmış olsa da görünmeyen detaylar ortaya çıkarılıyor.

'GÖZLERİNİ, AYAKLARINI BAĞLA'

Böylece tableti okuyabilen uzmanlar, bunun 110 satırdan oluşan oldukça geniş bir ‘beddua’ olduğunu ortaya çıkardı. Tablette, erkek bir sanatçı ve sporcu olduğu belirtilen Manna lanetleniyor, ona zarar gelmesi için tanrılara çağrı yapılıyor.

Tablette, “Ayaklarını bağla, Manna’nın dansına engel ol. Gözleri bağla, elleri, ayakları, ki tiyatroda dans ettiğinde tembelleşsin” gibi ifadeler yer alıyor.