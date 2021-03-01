Tarihe yön veren Asch Uyum deneyi! 1951 yılında yapılı etkisi hala devam ediyor

Bilim insanları yıllar süren araştırmalarının sonucunda insan davranışlarını anlamlandırmaya çalışmıştır. Solomon Asch tarihe yön veren deneylerden birine imza atarak toplumsal yargı kuramını çarpıcı bir şekilde ortaya koydu. “Kişinin doğruluğundan emin olduğu bir konuda dahi fikirlerini değiştirebilir mi?” sorusuna cevap arayan ünlü bilim insanı tartışmalı bir deneyle insan davranışlarını anlamlandırmaya çalıştı. İşte uyum deneyi ve çarpıcı sonuçları...

Test esnasında üniversite öğrencilerinden, kesin yanlış cevap veren (rol yapan) diğer katılımcıların ardından bir karar vermeleri istendi. Sonuçta katılımcıların yarısı kendilerine sıra geldiğinde aynı yanlış cevabı verdiler. Katılımcıların yüzde 25’i yanlış cevap verenlerin egemenliğini reddederken sadece yüzde 5’i her zaman kalabalığı takip etmiştir. Bulgulara göre insanların üçte biri doğru bildiklerini görmezden gelip grubun ısrar ettiği yanlışı seçiyor. Bir kişi grubun etkisi altındayken sizce başka neler yapabilir?

Deneyde masaya birbirinden farklı boyutlarda üç adet çubuğun olduğu, birinde ise standart boyutlardaki tek bir çubuğun olduğu iki kart konulur. Soru ise oldukça basitti: “Kısa çubuk hangisidir?”