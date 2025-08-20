Mynet Trend

BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber

Tarihi camide tartışma yaratan görüntü! Türkçe, İngilizce, Arapça ve Kürtçe uyarılar işe yaramadı

Van'ın gözde eserlerinden olan Mimar Sinan imzalı Hüsrev Paşa Camii bu aralar başka bir konuyla gündemde. Turizm açısından bölgenin önde gelen noktalarından olan camide uygunsuz kıyafetlerle verilen pozlar hem cemaati hem bölge halkını rahatsız etti. 4 dilde tabela asıldı işe yaramadı. Belediye çalışan görevlendirdi ancak yeterli olmadı. İşte cami içinde tartışma yaratan o pozlar...

Tarihi camide tartışma yaratan görüntü! Türkçe, İngilizce, Arapça ve Kürtçe uyarılar işe yaramadı

Van'ın inanç turizmi açısından en önemli eserlerinden olan ve Mimar Sinan'ın bölgede inşa ettiği tek eser olma özelliğini taşıyan Hüsrev Paşa Camii ve Külliyesi'ni turistlerin uygunsuz kıyafetlerle ziyaret etmesi tartışma konusu oldu.

Tarihi camide tartışma yaratan görüntü! Türkçe, İngilizce, Arapça ve Kürtçe uyarılar işe yaramadı 1

VERDİKLERİ POZLAR TARTIŞMA KONUSU OLDU

1567 yılında inşa edilen Osmanlı mimarisinin nadide örneklerinden Hüsrev Paşa Camii'ne, özellikle son günlerde şort ve benzeri kıyafetlerle giren turistler görüldü. Sadece yabancı turistlerin değil, bazı yerli ziyaretçilerin de camiyi adeta bir fotoğraf stüdyosu gibi kullanarak yüksek sesle konuştuğu, uygunsuz pozlar verdiği ve giyim adabına dikkat etmediği belirtildi.

Tarihi camide tartışma yaratan görüntü! Türkçe, İngilizce, Arapça ve Kürtçe uyarılar işe yaramadı 2

MİNBER ÖNÜNDE KISA ŞORTLA POZ

Geçtiğimiz hafta yapılan uyarılara rağmen camideki durum kontrol altına alınmadı. Caminin önüne başörtü bırakılırken, bazı İranlı turistler başörtüsü taktı ancak etek giymedikleri için minber önünde kısa şortla fotoğraf çektirdikleri görüldü.

Tarihi camide tartışma yaratan görüntü! Türkçe, İngilizce, Arapça ve Kürtçe uyarılar işe yaramadı 3

DÖRT DİLDE UYARI YAZISI ASILDI AMA...

Türkçe, İngilizce, Arapça ve Kürtçe yazılı "İslam dininde caminin avlusu caminin içi gibi kabul edilir ve önem verilir" uyarı tabelasına da ziyaretçilerin aldırış etmediği bildirildi.

Tarihi camide tartışma yaratan görüntü! Türkçe, İngilizce, Arapça ve Kürtçe uyarılar işe yaramadı 4

CAMİ CEMAATİ RAHATSIZ

Cami cemaati, Mimar Sinan'ın eseri olan Hüsrev Paşa Camii'nde yerli ve yabancı turistlerin giyim kurallarına uymamasının maneviyatı olumsuz etkilediğini vurgulayarak, ziyaretçilerin uygun giysiyle camiyi ziyaret etmelerini talep etti.

Tarihi camide tartışma yaratan görüntü! Türkçe, İngilizce, Arapça ve Kürtçe uyarılar işe yaramadı 5

ÇÖZÜM BULUNAMADI

Büyükşehir Belediyesi, camide denetim için üç kadın personel görevlendirdi. Ancak yoğun hafta sonu ziyaretlerinde personelin çalışmadığı ve yetersiz kaldığı ifade edildi.

Tarihi camide tartışma yaratan görüntü! Türkçe, İngilizce, Arapça ve Kürtçe uyarılar işe yaramadı 6

Tarihi camide tartışma yaratan görüntü! Türkçe, İngilizce, Arapça ve Kürtçe uyarılar işe yaramadı 7

Tarihi camide tartışma yaratan görüntü! Türkçe, İngilizce, Arapça ve Kürtçe uyarılar işe yaramadı 8
Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

Mynet'in Sesi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Ünlü yayınca hayatını kaybetti... Kamera kayıttaydıÜnlü yayınca hayatını kaybetti... Kamera kayıttaydı
Konya'da iğrenç olay! 4 yaşındaki çocuğa cinsel istismar...Konya'da iğrenç olay! 4 yaşındaki çocuğa cinsel istismar...

Anahtar Kelimeler:
Fotoğraf Van Mimar Sinan cami
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
Erdoğan’dan Nebati’ye uyarı: “Seçim bölgeni ihmal etme”

Erdoğan’dan Nebati’ye uyarı: “Seçim bölgeni ihmal etme”

2 çocuk genç kızları taciz etti... Akıllara Hakan Çakır cinayeti geldi

2 çocuk genç kızları taciz etti... Akıllara Hakan Çakır cinayeti geldi

Konya'da iğrenç olay! 4 yaşındaki çocuğa cinsel istismar...

Konya'da iğrenç olay! 4 yaşındaki çocuğa cinsel istismar...

Yemek videosu çeken fenomenlere araba çarptı

Yemek videosu çeken fenomenlere araba çarptı

Şaşırtan istek! Yeni komşularını evlerinden atıyorlar

Şaşırtan istek! Yeni komşularını evlerinden atıyorlar

Evin deposuna giren tavana asılı halde buldu!

Evin deposuna giren tavana asılı halde buldu!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.