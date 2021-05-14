Tarihi eser olduğundan habersiz bir şekilde uzun yıllardır ev eşyası olarak kullanılan 5 hazine!

Tarih, kayıp hazineler konusunda oldukça zengin örneklerle doludur. Kayıp hazine deyince çoğumuzun aklına altınlar, elmaslar ve yakutlarla dolu sandıklar gelir. Ancak kimi zaman bir kitap, vazo ve hançer bile servet değerinde olabilir. O halde tarihi eser olmasına rağmen ev eşyası olarak kullanılan hazinelere göz atalım.

MAZARİN’İN KAYIP SANDIĞI

1970 yılında Fransız bir mühendis Londra’daki ev sahibinden 100 Sterlin (1.191 TL) karşılığında bir sandık satın aldı. Mühendis bu sandığı tam 10 yıl boyunca televizyon sehpası olarak kullandı. 1986 yılında çalıştığı firmadan emekli olduktan sonra sandıkla beraber Fransa’ya döndü. 2013 yılında hayatını kaybettiğinde ise mirasçıları evdeki eşyaların değerini öğrenebilmek için bir uzman çağırdı. Böylece sandığın, Fransız siyasetçi Kardinal Mazarin’in kayıp altın sandığı olduğu tespit edilmiş oldu. Sonuç olarak Mazarin’in kayıp sandığı 2013 yılında yapılan bir açık artırmada 9.5 milyon dolara satıldı.

BRONZ ÇAĞI’NDAN AYİN HANÇERİ

2002 yılında Norfolk’ta tarlasını süren bir çiftçi büyük ve yeşil bir metal parçası buldu. Onu ilk gördüğünde makine parçası olduğunu düşündü. Bulduğu her nesneyi değerlendirmeyi tercih eden çiftçi, metal parçasını uzun bir süre boyunca kapı tamponu olarak kullandı. Bu nesneyi tam atmaya karar verdiğinde bir arkadaşı uzmana danışmasını tavsiye etti. Norfolk Çevre Sorumlusu Andrew Rogerson, çiftçinin kapı tamponu olarak kullandığı nesnenin 3500 yaşında bir ayin hançeri olduğunu fark etti. Üstelik 68 santimetre boyunda olan bu hançerin keşfedilmiş sadece 6 örneği bulunuyordu. Bronz Çağı’nda bir prestij nesnesi olan ayin hançerinin ritüel amacıyla anıtsal boyutlarda yapıldığı düşünülüyor. Bu eşsiz tarihi hazine 56.877 dolar karşılığında İngiltere Ulusal Miras Anma Fonu tarafından satın alındı. Şu anda Norwich Kalesi Müzesi ve Sanat Galerisi koleksiyonunda bulunuyor.