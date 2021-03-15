Vücut parçaları adeta bir hazine gibi korunan tarihteki 10 önemli kişi!

Tarihe iz bırakan yüzlerce isim bulunuyor. Kimileri zekası kimileri gücü ve cazibesiyle tarih sahnesine damga vurdu. Birçoğu sonraki nesillere eserlerini miras olarak bıraktı. Düşünceleri ve ortaya çıkarttıkları eserlerin yanında bazı ünlü isimlerin vücut parçaları gelecek nesillere miras olarak kaldı. Günümüzde dünyanın dört bir köşesinde sergilenen bu uzuvlar görenleri hayrete düşürmeye devam ediyor. Sizler için vücut parçaları adeta bir hazine gibi korunan önemli isimleri araştırdık. İşre o isimler ve korunan uzuvları...

ALBERT EINSTEIN-BEYİN

Ünlü fizikçi Albert Einstein, 1955 yılında vefat ettikten sonra beyni araştırmacılar tarafından parçalara ayrıldı. Parçaların bir kısmı, günümüzde Philadelphia’da sergileniyor.

GRIGORI RASPUTİN-CİNSEL ORGAN

Rus şifacı Rasputin, 1916 yılında vefat etti. İddiaya göre Rasputin’e ait olan bu cinsel organ otopsinin ardından alındı. Kimilerine göre ise nehirden çıkartıldı. Rasputin’in cinsel organı, günümüzde St. Petersburg’da bir müzede sergileniyor.

GROVER CLEVELAND-TÜMÖR

Eski ABD başkanı Cleveland, 1908 yılında vefat etti. 1893 yılında ise ağzındaki bir tümörün çıkartılması için operasyon geçirmişti. Bir yatta gerçekleştirilen bu operasyonun ardından tümör, sergilenmek üzere muhafaza edildi.