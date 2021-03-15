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Vücut parçaları adeta bir hazine gibi korunan tarihteki 10 önemli kişi!

Seray Üstün Seray Üstün 15.03.2021 10:28 | Son Güncelleme:
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Vücut parçaları adeta bir hazine gibi korunan tarihteki 10 önemli kişi!

Tarihe damga vuran insanlara duyulan saygı yüzyıllardır devam ediyor. Ancak bu saygının zaman içerisinde bambaşka bir boyuta döndüğünü belirtmemiz gerekir. Çünkü kafatasından penise, parmaktan nefese bu kişilerin vücutlarına ait parçalar bir hazine gibi korunuyor.

Tarihe iz bırakan yüzlerce isim bulunuyor. Kimileri zekası kimileri gücü ve cazibesiyle tarih sahnesine damga vurdu. Birçoğu sonraki nesillere eserlerini miras olarak bıraktı. Düşünceleri ve ortaya çıkarttıkları eserlerin yanında bazı ünlü isimlerin vücut parçaları gelecek nesillere miras olarak kaldı. Günümüzde dünyanın dört bir köşesinde sergilenen bu uzuvlar görenleri hayrete düşürmeye devam ediyor. Sizler için vücut parçaları adeta bir hazine gibi korunan önemli isimleri araştırdık. İşre o isimler ve korunan uzuvları...

ALBERT EINSTEIN-BEYİN

EINSTEİN

Ünlü fizikçi Albert Einstein, 1955 yılında vefat ettikten sonra beyni araştırmacılar tarafından parçalara ayrıldı. Parçaların bir kısmı, günümüzde Philadelphia’da sergileniyor.

GRIGORI RASPUTİN-CİNSEL ORGAN

RASPUTIN

Rus şifacı Rasputin, 1916 yılında vefat etti. İddiaya göre Rasputin’e ait olan bu cinsel organ otopsinin ardından alındı. Kimilerine göre ise nehirden çıkartıldı. Rasputin’in cinsel organı, günümüzde St. Petersburg’da bir müzede sergileniyor.

GROVER CLEVELAND-TÜMÖR

TÜMÖR

Eski ABD başkanı Cleveland, 1908 yılında vefat etti. 1893 yılında ise ağzındaki bir tümörün çıkartılması için operasyon geçirmişti. Bir yatta gerçekleştirilen bu operasyonun ardından tümör, sergilenmek üzere muhafaza edildi.

JEREMY BENTHAM- VÜCUT VE KAFA

BENTHAM

Filozof Jeremy Bentham, çoğu insanın aksine öldükten sonra korunmak, giydirilmek ve sergilenmek istedi. Ancak kendisi 1832 yılında vefat ettiğinde mumyamala işlemiyle ilgilenen görevliler, Bentham’ın kafatasında bozulmaya yol açtı. Bunun üzerine gerçek kafatasının balmumu bir replikayla değiştirilmesi gerekti.

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GALILEO GALILEI-ORTA PARMAK

GALILEI

Ünlü İtalyan bilim insanı Galileo Galilei, 1642 yılında vefat etti. Birileri 95 yıl sonra mezarını kazarak ona ait bir parçayı dışarı çıkardılar. Bu parça günümüzde İtalya’nın Floransa kentinde, bir müzede sergileniyor.

VLADIMIR LENIN-VÜCUT

LENIN

Ünlü komünist devrimci Vladimir Lenin, 1924 yılında vefat etti. Özel yöntemlerle saklanan vücudu, günümüzde Rusya’nın Moskova kentinde, bir cam fanusta saklanıyor.

NAPOLEON BONAPARTE-CİNSEL ORGAN

NAPOLEON

Napolyon’un cinsel organı, günümüzde Evan Lattimer tarafından saklanıyor. Lattimer’in babası ünlü bir ürologdu ve Napolyon’un ölümünden 156 yıl sonra gerçekleşen bir açık arttırmada, 3 bin dolar karşılığında Napolyon’un cinsel organını satın aldı. Günümüzde bu uzvu görmek için Paris’te bir mahzene inmeniz gerekiyor.

WOLFGANG AMADEUS MOZART-KAFATASI

MOZART

Ünlü besteci Mozart, 1791 yılında vefat ettikten sonra mezar kazıcı Joseph Rothmayer, Mozart’ın kafatasını çaldı. 1902 yılında Salzburg’da ele geçirilen kafatası, bir dizi teste tabi tutulsa da testler sonuçsuz kaldı.

THOMAS EDISON-SON NEFES

EDISON

Mucit Thomas Edison, Ford Motor Company’nin kurucusu Henry Ford ile yakın arkadaştı. Birlikte kamp yapmaya gider, balık tutarlardı. Edison, son nefesini içeren bir tüpü yakın dostuna miras bıraktı. Edison’un son nefesi, günümüzde Henry Ford Müzesi’nde sergileniyor.

CHARLES BABBAGE-BEYİN

BABBAGE

İlk mekanik bilgisayarların yaratıcısı Charles Babbage, 1871 yılında vefat etti ve beynini bilime bağışladı. Günümüzde beyninin bir kısmı Londra’daki Bilim Müzesi’nde sergileniyor.

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