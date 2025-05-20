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Tarihi köy 25 yıl içinde yok olacak! Halk endişeli, ne yapacağını bilmiyor

İngiltere'nin Norfolk kıyısında yer alan tarihi Happisburgh köyü, kıyı erozyonu nedeniyle 25 yıl içinde yok olacak. Köy halkı endişeli, ne yapacağını bilmiyor.

Tarihi köy 25 yıl içinde yok olacak! Halk endişeli, ne yapacağını bilmiyor

İngiltere’nin doğusundaki Norfolk kıyısında yer alan Happisburgh köyü, yok olma tehlikesiyle karşı karşıya. 1990’lardan bu yana 250 metreden fazla kıyı şeridinin yok olduğu bildirilen bölge, önümüzdeki 25 yıl içinde tamamen denize karışarak yok olacak.

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İklim uzmanı Dr. Ian Richards, MailOnline’a yaptığı açıklamada, “Bu tür yerlerde olanlar artık varsayım değil, gözlerimizin önünde gerçekleşen bir gerçek. Evler yıkıldı, yollar kayboldu, kıyı hattı ise beklenenden çok daha hızlı geri çekiliyor” dedi.

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KÖY HALKI KARARSIZ

Kimileri Happisburgh’un, 1086 yılında hazırlanan tarihi Kıyamet Kitabı’nda yer alan geçmişine dayanarak uzun vadede umut vaat ettiğini düşünse de bazıları bu konuda daha karamsar. “Deniz sonunda her zaman hakkını alır. Bazen durur ama asla tamamen durmaz” yorumları yapıldı.

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Anahtar Kelimeler:
iklim krizi
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